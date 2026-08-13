Il settore giovanile dell’Akragas SLP continua a prendere forma. Dopo gli stage e le prime selezioni, la società biancazzurra sta definendo i gruppi delle varie categorie con l’obiettivo di costruire un vivaio capace di diventare, nel tempo, un punto di riferimento per i giovani talenti di Agrigento e provincia.

A fare il punto sul progetto è il direttore tecnico Pino Rigoli, che ha evidenziato la buona risposta arrivata dai ragazzi durante le selezioni.

«Siamo ancora nella fase iniziale e partire da zero non è semplice – spiega Rigoli –. Insieme ai tecnici abbiamo fatto un grande lavoro e abbiamo registrato una partecipazione importante».

Le selezioni hanno riguardato principalmente Under 19, Allievi 2010-2011 e Giovanissimi 2012-2013. L’Under 19 è già completa per circa il 90%, mentre il lavoro proseguirà sulle altre categorie.

L’Akragas continuerà inoltre a monitorare il territorio alla ricerca dei profili più interessanti. L’attenzione sarà rivolta soprattutto ad Agrigento e provincia, ma il progetto guarda anche oltre i confini locali.

«Vogliamo alzare il livello e individuare ragazzi con qualità tecniche, fisiche e caratteriali – afferma Rigoli –. Ci stiamo già guardando attorno anche fuori provincia».

Akragas, il settore giovanile punta alla prima squadra

La vera ambizione del nuovo settore giovanile Akragas è creare un percorso diretto verso la formazione maggiore. Il vivaio non dovrà essere soltanto un insieme di squadre impegnate nei rispettivi campionati, ma una struttura capace di formare giocatori pronti per il salto di categoria.

In questo percorso sarà fondamentale la collaborazione con la prima squadra allenata da Fabrizio Cammarata, che ha già avuto modo di osservare alcuni giovani dell’Under 19.

«È tutto finalizzato a portare quanti più ragazzi possibile in prima squadra – sottolinea Rigoli –. Cammarata ha già visto alcuni elementi dell’Under 19 ed è rimasto favorevolmente impressionato. Nell’arco di due o tre anni vogliamo portare il maggior numero possibile dei nostri giovani nel gruppo maggiore».

Tecnica, formazione e senso di appartenenza

Il progetto del vivaio biancazzurro non riguarda soltanto la crescita sul campo. L’Akragas vuole accompagnare i ragazzi anche sotto il profilo umano, lavorando sugli aspetti tecnici, tattici, fisici e caratteriali.

Per Rigoli sono soprattutto tre le qualità sulle quali costruire il percorso dei giovani: spirito di sacrificio, senso di appartenenza e qualità.

Una sfida ambiziosa, condivisa con la società e con il presidente Salvatore La Porta. L’obiettivo è trasformare il settore giovanile in una vera officina del talento, capace di valorizzare i ragazzi del territorio e creare un collegamento sempre più forte con la prima squadra dell’Akragas.