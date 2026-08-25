Agrigento, impianti sportivi: Piparo sollecita il Comune sui Fondi FSC 2021-2027

Intercettare le risorse disponibili per migliorare gli impianti sportivi della città. È questo l’obiettivo della sollecitazione rivolta all’Amministrazione comunale di Agrigento dal consigliere Gerlando Piparo, che chiede di accelerare le procedure necessarie per accedere alle opportunità previste dai Fondi FSC 2021-2027.

Al centro dell’intervento c’è il Portale Impianti Sportivi della Regione Siciliana, attraverso il quale gli enti locali possono gestire le procedure relative all’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati all’impiantistica sportiva.

Piparo: «Agrigento non perda questa opportunità»

Piparo invita il Comune a verificare immediatamente l’eventuale avvenuto accreditamento dell’Ente e, qualora la procedura non sia stata ancora completata, a procedere rapidamente con tutti gli adempimenti richiesti.

L’iter prevede l’accesso attraverso SPID o CIE, la validazione della posta elettronica certificata, l’inserimento dei dati del legale rappresentante e dell’Amministrazione comunale e il caricamento della documentazione necessaria. Una volta completata la procedura e ottenuta la validazione, il Comune potrà accedere alla gestione delle istanze.

Per il consigliere si tratta di un passaggio importante, considerando le condizioni di diversi impianti sportivi di Agrigento e la necessità di programmare interventi di manutenzione, riqualificazione, adeguamento e potenziamento delle strutture.

«Il Comune di Agrigento deve seguire con la massima attenzione questa opportunità – sottolinea Piparo –. Le condizioni di diversi impianti sportivi cittadini rendono indispensabile intercettare ogni possibile fonte di finanziamento regionale, nazionale ed europeo».

Una ricognizione degli impianti sportivi

Oltre all’accreditamento, il consigliere comunale propone di effettuare una ricognizione degli impianti sportivi comunali, individuando le strutture che necessitano degli interventi più urgenti e quelle che potrebbero essere candidate ai finanziamenti regionali.

L’obiettivo è arrivare preparati alla presentazione delle istanze, predisponendo con sufficiente anticipo la documentazione tecnica e amministrativa.

«Occorre individuare le priorità e predisporre per tempo la documentazione necessaria – aggiunge Piparo –. Agrigento deve farsi trovare pronta e concorrere alle risorse disponibili».

Sport, strutture e servizi per la città

La questione dell’impiantistica sportiva assume, secondo il consigliere, un valore che va oltre la semplice riqualificazione delle strutture. Impianti moderni, sicuri e accessibili rappresentano infatti un servizio per giovani, famiglie, società e associazioni sportive.

«Lo sport rappresenta un servizio fondamentale per la nostra comunità e non possiamo permetterci di lasciare inutilizzata alcuna opportunità di finanziamento», conclude Piparo.

La richiesta all’Amministrazione comunale è dunque quella di muoversi rapidamente, così da trasformare le risorse disponibili attraverso i Fondi FSC 2021-2027 in progetti concreti per gli impianti sportivi e per l’intera città di Agrigento.