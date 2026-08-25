Akragas, preparazione finita: ora si fa sul serio. Cammarata: «Iniziano le partite che contano»

Con la sgambata contro il Niscemi si chiude la lunga fase di preparazione dell’Akragas SLP. Novanta minuti utili soprattutto per mettere altro carburante nelle gambe e consentire a Fabrizio Cammarata di raccogliere le ultime indicazioni prima di entrare definitivamente in clima campionato. Da martedì, infatti, i biancazzurri cominceranno la settimana tipo, quella che porterà al primo appuntamento ufficiale della stagione: la sfida di Coppa Italia contro lo Sciacca.

Il test con il Niscemi ha rappresentato l’ultimo passaggio di un percorso iniziato con il ritiro e proseguito nelle ultime settimane con allenamenti e amichevoli. Condizioni non semplici, anche per il gran caldo, ma un’altra tappa importante nel processo di crescita della squadra.

«Abbiamo fatto 90 minuti importanti contro una buonissima squadra e su un campo sul quale non era facile giocare – spiega Fabrizio Cammarata –. Abbiamo avuto momenti buoni e altri meno buoni, ma sono contento. Oggi finisce questa fase della preparazione e adesso dobbiamo cominciare ad alleggerire i carichi per essere il più pronti possibile per la Coppa Italia».

Il tecnico non nasconde che l’Akragas sia ancora alla ricerca della migliore condizione e soprattutto dei meccanismi definitivi. Del resto, la squadra è stata profondamente rinnovata e il lavoro di costruzione dell’identità biancazzurra continua giorno dopo giorno.

Indicazioni positive arrivano anche dal direttore sportivo Ernesto Russello, che sottolinea soprattutto un aspetto: la squadra ha attraversato questa prima parte della preparazione senza particolari problemi fisici.

«Abbiamo chiuso la prima fase e la cosa più importante è che fortunatamente nessuno si sia fatto male. I ragazzi hanno messo minuti nelle gambe, nonostante un clima terribile per il troppo caldo. Da martedì inizieremo la settimana tipo per avvicinarci alla prima gara ufficiale di Sciacca».

Adesso, però, cambia inevitabilmente il peso delle partite. L’Akragas si lascia alle spalle le amichevoli e si prepara a una trasferta che rappresenterà subito un test vero, contro un avversario e su un campo tradizionalmente insidioso. Sarà ancora una Akragas in rodaggio, ma da domenica il risultato comincerà ad avere un significato diverso.

Russello non si nasconde: «Che si tratti di Coppa Italia, amichevoli o partitelle, la mentalità è sempre quella. Nessuno vuole perdere e giochiamo sempre per vincere. Poi sarà il campo a dire dove siamo arrivati, ma ce la metteremo tutta. La squadra è ancora in rodaggio e anche Sciacca farà parte di questo percorso».

Cammarata guarda soprattutto alla prestazione. Sciacca sarà il primo banco di prova ufficiale per capire a che punto sia il lavoro iniziato nelle scorse settimane.

«Iniziano le partite ufficiali, iniziano le partite che contano. Noi dobbiamo provare a fare delle prestazioni e attraverso le prestazioni possono arrivare i risultati».

Intanto il gruppo continua anche a prendere forma. Nel test contro il Niscemi si è visto da vicino anche l’ultimo arrivato, un esterno offensivo che dovrà adesso inserirsi nei meccanismi della squadra.

«È un esterno alto – spiega Cammarata – molto bravo nell’uno contro uno. Adesso deve amalgamarsi con i nuovi compagni, ma sicuramente potrà darci una grande mano».

La preparazione, dunque, può considerarsi conclusa. Da martedì cambia tutto: meno carichi, maggiore attenzione ai dettagli e testa rivolta allo Sciacca. L’Akragas non sarà ancora al cento per cento, ma il tempo delle prove sta per finire. Da domenica comincia la stagione vera.