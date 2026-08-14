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Akragas, conclusa la prima fase della preparazione: Cammarata soddisfatto, «Buone indicazioni»

Redazione
By Redazione

Si chiude con la sgambata di Riesi contro il Gela la prima fase della preparazione dell’Akragas SLP in vista della stagione 2026/2027. Giorni di lavoro intenso per la squadra di Fabrizio Cammarata, che ha potuto raccogliere le prime indicazioni sul gruppo e iniziare a costruire la nuova identità della formazione biancazzurra.

Dopo le prime sedute al “Totò Russo” di Aragona, dal 3 agosto l’Akragas ha proseguito il lavoro in ritiro a Piazza Armerina, con gli allenamenti ospitati ad Aidone, sul terreno del “Nuccio Malaponti”. Un periodo importante non soltanto dal punto di vista atletico e tattico, ma anche per favorire l’integrazione tra i nuovi arrivati e i giocatori già presenti in rosa.

«Siamo ancora all’inizio e abbiamo tanto da lavorare – spiega Cammarata – ma sono veramente contento per l’impegno dei ragazzi e per il lavoro svolto in questa prima fase. Abbiamo sostenuto carichi importanti, ma l’obiettivo è arrivare pronti all’inizio del campionato».

Akragas-Gela, buone indicazioni per Cammarata

Indicazioni positive sono arrivate anche dal test disputato allo stadio “XI Martiri” di Riesi contro il Gela, formazione di categoria superiore. Una gara seguita da una buona presenza di pubblico, con la dirigenza dell’Akragas al completo e diversi tifosi biancazzurri sugli spalti.

«Ho avuto buone indicazioni anche dall’amichevole – ha commentato il tecnico dell’Akragas –. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto, mettendo in campo impegno e voglia di farsi conoscere. In questa fase il risultato conta relativamente: dobbiamo lavorare, crescere e capire dove possiamo migliorare».

Cammarata ha inizialmente schierato Astorino, Rossi, Solazzo, Di Romana, Cipolla, Fragapane, Casucci, Osvaldo, Lopez, Ledesma e Giorgio, dando spazio nella ripresa anche a Caramanno e Brugaletta. Per la cronaca, la partita è stata vinta dal Gela per 2-1. A realizzare la rete dell’Akragas è stato Ten Lopez.

Al termine della gara sono arrivati gli applausi del pubblico per tutta la squadra, a conferma dell’entusiasmo che sta accompagnando i primi passi della nuova Akragas.

Akragas, pausa di Ferragosto e ripresa il 17 agosto

Archiviata la prima fase della preparazione, per i biancazzurri è arrivato il momento di qualche giorno di riposo in occasione di Ferragosto. La squadra tornerà ad allenarsi lunedì 17 agosto, dando così il via alla seconda parte del percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali.

Il lavoro da fare resta ancora molto, ma le prime settimane hanno già evidenziato alcuni elementi importanti per il nuovo Akragas di Cammarata: intensità, disponibilità al sacrificio e soprattutto la volontà dei giocatori di conquistarsi un posto nella squadra che affronterà la nuova stagione.

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