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Tempio della Concordia, nuovi scavi: ritrovati i resti di almeno tre bambini

Redazione
By Redazione

Nuove indagini archeologiche al Tempio della Concordia di Agrigento. Nei giorni scorsi il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ha avviato una nuova campagna di scavi per approfondire la storia del monumento e, in particolare, le fasi della sua trasformazione da tempio pagano a chiesa cristiana.

L’intervento, voluto dal direttore del Parco Roberto Sciarratta, nasce dalle scoperte effettuate durante le precedenti indagini del 2018 e 2019, realizzate nell’ambito del progetto “La Valle dopo gli antichi”. In quell’occasione, gli archeologi avevano individuato una sepoltura all’interno del pronao del tempio. Le successive analisi al carbonio-14 sui resti ossei avevano datato la tomba al XII secolo, in piena età normanna.

Il risultato aveva trovato riscontro nelle fonti storiche, tra cui il Libellus de successione pontificum Agrigenti, che documenta la presenza nella zona del monastero e della chiesa di San Gregorio. Le attività religiose erano affiancate da officine ceramiche, utilizzate per la produzione di anfore e situate nell’area della vicina necropoli paleocristiana.

La nuova campagna punta ad ampliare i dati disponibili e a individuare le fasi più antiche di utilizzo funerario della chiesa. Le ricerche sono condotte dall’archeologa Maria Serena Rizzo e dall’archeoantropologo Roberto Miccichè.

Secondo la tradizione, la trasformazione del tempio in chiesa cristiana sarebbe avvenuta per iniziativa del vescovo Gregorio, vissuto tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo. Una ricostruzione storica che, tuttavia, non ha ancora trovato conferma nei reperti archeologici.

I primi lavori hanno già portato al rinvenimento di nuovi resti ossei all’interno del monumento. Si tratta, secondo una prima valutazione, di almeno tre bambini, i cui scheletri sono stati individuati in un’unica sepoltura ricavata nel pavimento del tempio. I reperti saranno sottoposti ad analisi per stabilire la datazione e acquisire informazioni sulle condizioni di vita, sulle abitudini alimentari e sulle caratteristiche delle persone sepolte.

«Il nostro patrimonio archeologico è materia viva e come tale continua a raccontarci il passato se, come avviene ad Agrigento, si investe in ricerca. Il Tempio della Concordia non diventa quindi solo un luogo di straordinaria e riconosciuta bellezza, ma un laboratorio a cielo aperto che parla di noi», ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

Il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, ha sottolineato come da alcuni anni le ricerche si concentrino sulla stratificazione storica della Valle dei Templi, un sito che ha continuato a essere frequentato e trasformato nel corso dei secoli. Un percorso di studio che sta portando alla luce nuove testimonianze e attirando l’attenzione della comunità scientifica.

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