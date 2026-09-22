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Stefano Castronovo è campione italiano di moto d’acqua

Redazione
By Redazione

È festa per Stefano Castronovo, che si è laureato campione italiano di moto d’acqua nella categoria Runabout F2. Il pilota agrigentino ha conquistato il titolo al termine dell’ultima prova del campionato, disputata nel fine settimana a Fiumicino.

Per Castronovo si tratta del secondo titolo italiano della carriera, un risultato che conferma la sua presenza ai vertici della motonautica nazionale.

Particolarmente significativo il successo ottenuto a 49 anni, in una disciplina nella quale la categoria è spesso caratterizzata dalla presenza di piloti più giovani. Castronovo, inoltre, non svolge l’attività sportiva da professionista, ma è riuscito anche quest’anno a imporsi nella classifica generale.

Il nuovo titolo italiano arricchisce così il palmarès del pilota agrigentino e porta ancora una volta il nome di Agrigento sul gradino più alto della motonautica nazionale.

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