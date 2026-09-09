Fortitudo Agrigento, quarto scrimmage di preseason: test positivo contro Ragusa

Quarto test di preseason per la Fortitudo Agrigento, che questo pomeriggio è scesa in campo al PalaPadua per affrontare la Virtus Ragusa. Un altro appuntamento utile per la squadra di coach Cagnardi, impegnata a preparare l’esordio nella nuova stagione.

Il confronto ha permesso ai biancazzurri di mettere ulteriori minuti nelle gambe e verificare sul parquet il lavoro svolto durante gli allenamenti. Un test intenso, utile anche per migliorare l’affiatamento del gruppo e continuare a lavorare su schemi e soluzioni tattiche.

I parziali dei quattro quarti sono stati 22-16, 23-19, 19-22 e 22-21, a conferma di una sfida combattuta e caratterizzata da buoni spunti per entrambe le formazioni.

Per la Fortitudo si tratta di un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento al campionato, con l’obiettivo di trovare progressivamente ritmo e intesa tra i giocatori.

La preparazione proseguirà domenica 13 settembre alle 17, quando i biancazzurri torneranno al PalaMoncada per affrontare nuovamente l’Orlandina.

Un altro appuntamento importante per la squadra agrigentina, che si avvicina sempre più all’inizio ufficiale della stagione.