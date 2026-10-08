Intelligenza artificiale e teologia, ad Agrigento una riflessione sul rapporto tra AI, Chiesa e ricerca

Sarà dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale, Chiesa e ricerca teologica la prolusione dell’Anno Accademico 2026/2027 dello Studio Teologico “San Gregorio Agrigentino”, affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di Palermo e in collaborazione con l’Ufficio di Insegnamento della Religione Cattolica.

L’appuntamento è in programma mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 17, nei locali della Parrocchia San Gregorio Agrigentino, nel quartiere Cannatello, ad Agrigento.

Il tema scelto per l’apertura del nuovo anno accademico è particolarmente attuale: “Intelligenza artificiale. Kairòs per la Chiesa e nella ricerca teologica?”. Una domanda che pone al centro della riflessione il profondo cambiamento determinato dalle nuove tecnologie e, in particolare, dall’intelligenza artificiale, interrogando il mondo ecclesiale e quello accademico sulle opportunità, sulle responsabilità e sulle sfide che accompagnano questa trasformazione.

A portare i saluti sarà don Rino Lauricella Ninotta, direttore dello Studio Teologico. La prolusione sarà affidata al prof. don Luca Peyron, dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale AI4I e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

A concludere l’incontro sarà mons. Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento.

L’iniziativa rappresenta dunque un momento di confronto tra teologia, intelligenza artificiale e dimensione ecclesiale, con l’obiettivo di approfondire il significato che le nuove tecnologie possono assumere nel presente e nel futuro della Chiesa e della ricerca teologica.

La scelta del tema per la prolusione dell’anno accademico sottolinea la volontà dello Studio Teologico di confrontarsi con una delle trasformazioni più rilevanti della società contemporanea, ponendo la riflessione teologica in dialogo con le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica.