Villaseta celebra la Madonna della Catena: al via la settimana dei festeggiamenti

È entrata nel vivo a Villaseta la settimana dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, che quest’anno raggiunge il 455° anniversario della diffusione del culto. Una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità, che avrà il suo momento culminante domenica 13 settembre con la Messa solenne e la tradizionale processione del simulacro per le vie del quartiere.

Accanto agli appuntamenti religiosi torna anche il SitaFest – Quartiere in festa, giunto alla sesta edizione. La manifestazione prenderà il via giovedì 10 settembre e accompagnerà la comunità fino a domenica con giochi, musica, spettacoli e momenti di aggregazione.

I festeggiamenti sono organizzati dalle parrocchie dell’Unità Parrocchiale Maria SS. della Catena in Santa Croce e San Lorenzo, guidate da don Alessio Caruana e don Matteo Mantisi, insieme alla Confraternita Madonna della Catena e ai Devoti Portatori della Madonna. Le iniziative del SitaFest sono realizzate in collaborazione con l’Associazione Culturale Quasillus.

Per tutta la settimana, in Piazza Madonna della Catena e nelle vie adiacenti, saranno presenti le luminarie artistiche.

Il programma del SitaFest

Si parte giovedì 10 settembre alle 17 con i giochi in piazza dedicati a bambini e ragazzi. Alle 21 spazio alla sagra della salsiccia, curata dai Devoti Portatori della Madonna, e allo spettacolo musicale “DuoDoro – I grandi successi della musica italiana”.

Venerdì 11 settembre, alle 21, sarà la volta di “Luce Nuova in Festa”, spettacolo di varietà e musica preparato dai ragazzi dell’oratorio.

Sabato 12 settembre, sempre alle 21, serata dedicata al cabaret e alla musica con le Blues Sisters e i Fan Audio – Live Band.

Domenica 13 settembre la giornata clou

Il momento più atteso sarà domenica 13 settembre. Alle 11 sarà celebrata la Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Mons. Alessandro Damiano.

A mezzogiorno è in programma il raduno delle moto con benedizione, organizzato dal Vespa Club Pirandello e dal Vespa Club Agrigento. Alle 18 il Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini” accompagnerà la festa con un’esibizione per le vie del quartiere.

Alle 19 prenderà il via la processione solenne del simulacro della Madonna della Catena. In serata, alle 21, i giochi pirotecnici e, alle 21.30, la serata di intrattenimento in piazza concluderanno i festeggiamenti.

Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno dei momenti più importanti per la comunità di Villaseta, unendo fede, tradizione e socialità.