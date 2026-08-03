Akragas, Cipolla: «Credo nel progetto». Cresce l’attesa per il ritorno all’Esseneto

L’Akragas riparte con entusiasmo e ambizione. Tra i protagonisti della nuova stagione c’è Alfonso Cipolla, che guarda con fiducia al percorso dei biancazzurri e al lavoro avviato in vista del campionato.
Il difensore sottolinea il clima positivo che si respira nello spogliatoio, nonostante i tanti volti nuovi:
«Le sensazioni sono buone. La squadra è stata rinnovata e dobbiamo ancora conoscerci bene, ma siamo pronti a lavorare e sarà il campo a dimostrare il nostro valore».
Akragas, Cipolla: «Società seria e progetto solido»
Cipolla ribadisce la fiducia nella società akragantina, evidenziando l’organizzazione e il supporto ricevuto dal gruppo:
«Credo in questo progetto perché la società non ci ha mai fatto mancare nulla. C’è grande serietà e questo ci permette di lavorare nel modo giusto. Adesso tocca a noi dare tutto».
Cammarata convince: «Subito ottime sensazioni»
Parole positive anche per il nuovo allenatore dell’Akragas, Fabrizio Cammarata, già apprezzato dal difensore:
«Avevo sentito parlare bene del mister e ho avuto modo di confrontarmi con lui. Le impressioni sono molto positive e c’è grande voglia di fare bene».
Esseneto, il ritorno che accende i tifosi
Grande attesa, infine, per il ritorno allo stadio Esseneto, cuore del tifo biancazzurro:
«Tornare a giocare all’Esseneto sarà un’emozione forte. Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri tifosi e sentire il loro sostegno».