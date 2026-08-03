Akragas, Cipolla: «Credo nel progetto». Cresce l’attesa per il ritorno all’Esseneto

L’Akragas riparte con entusiasmo e ambizione. Tra i protagonisti della nuova stagione c’è Alfonso Cipolla, che guarda con fiducia al percorso dei biancazzurri e al lavoro avviato in vista del campionato.

Il difensore sottolinea il clima positivo che si respira nello spogliatoio, nonostante i tanti volti nuovi:

«Le sensazioni sono buone. La squadra è stata rinnovata e dobbiamo ancora conoscerci bene, ma siamo pronti a lavorare e sarà il campo a dimostrare il nostro valore».

Akragas, Cipolla: «Società seria e progetto solido»

Cipolla ribadisce la fiducia nella società akragantina, evidenziando l’organizzazione e il supporto ricevuto dal gruppo:

«Credo in questo progetto perché la società non ci ha mai fatto mancare nulla. C’è grande serietà e questo ci permette di lavorare nel modo giusto. Adesso tocca a noi dare tutto».

Cammarata convince: «Subito ottime sensazioni»

Parole positive anche per il nuovo allenatore dell’Akragas, Fabrizio Cammarata, già apprezzato dal difensore:

«Avevo sentito parlare bene del mister e ho avuto modo di confrontarmi con lui. Le impressioni sono molto positive e c’è grande voglia di fare bene».

Esseneto, il ritorno che accende i tifosi

Grande attesa, infine, per il ritorno allo stadio Esseneto, cuore del tifo biancazzurro:

«Tornare a giocare all’Esseneto sarà un’emozione forte. Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri tifosi e sentire il loro sostegno».