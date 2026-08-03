Alfonso Cipolla
SportCalcio
1 min.Read

Akragas, Cipolla: «Credo nel progetto». Cresce l’attesa per il ritorno all’Esseneto

Redazione
By Redazione

L’Akragas riparte con entusiasmo e ambizione. Tra i protagonisti della nuova stagione c’è Alfonso Cipolla, che guarda con fiducia al percorso dei biancazzurri e al lavoro avviato in vista del campionato.

Il difensore sottolinea il clima positivo che si respira nello spogliatoio, nonostante i tanti volti nuovi:
«Le sensazioni sono buone. La squadra è stata rinnovata e dobbiamo ancora conoscerci bene, ma siamo pronti a lavorare e sarà il campo a dimostrare il nostro valore».

Akragas, Cipolla: «Società seria e progetto solido»

Cipolla ribadisce la fiducia nella società akragantina, evidenziando l’organizzazione e il supporto ricevuto dal gruppo:
«Credo in questo progetto perché la società non ci ha mai fatto mancare nulla. C’è grande serietà e questo ci permette di lavorare nel modo giusto. Adesso tocca a noi dare tutto».

Cammarata convince: «Subito ottime sensazioni»

Parole positive anche per il nuovo allenatore dell’Akragas, Fabrizio Cammarata, già apprezzato dal difensore:
«Avevo sentito parlare bene del mister e ho avuto modo di confrontarmi con lui. Le impressioni sono molto positive e c’è grande voglia di fare bene».

Esseneto, il ritorno che accende i tifosi

Grande attesa, infine, per il ritorno allo stadio Esseneto, cuore del tifo biancazzurro:
«Tornare a giocare all’Esseneto sarà un’emozione forte. Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri tifosi e sentire il loro sostegno».

I più letti della settimana

Agrigento

L’IC Esseneto incontra il direttore dell’USR Sicilia, Pierro

0
https://youtu.be/DlmZgm2-dR4
Agrigento

Accoglienza e solidarietà: iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Esseneto”

0
Dai Comuni

Favara, ecco il nuovo libro di Calogero Castronovo

0
Che rapporto ha avuto Favara col ventennio fascista? È...

Flavio e Pierpaolo, i due medici siciliani che salvano i bambini

0
Un pediatra e un biologo siciliani che hanno fatto...
Catania

“Z-Identity” di Graziana Lo Brutto conclude la III edizione di “Scena Erasmus”

0
Si è concluso questa sera, mercoledì 5 luglio, al...

Topics

Agrigento

Akragas, al via la seconda fase della preparazione: Cammarata pensa alla Coppa Italia

0
Dopo il ritiro di Piazza Armerina e la pausa di Ferragosto, i biancazzurri tornano al lavoro. Il tecnico: «Meno carichi e più minutaggio per arrivare pronti».
Agrigento

Akragas, conclusa la prima fase della preparazione: Cammarata soddisfatto, «Buone indicazioni»

0
Terminato il ritiro di Piazza Armerina. Nell’amichevole di Riesi contro il Gela buone indicazioni per il tecnico biancazzurro. A segno Ten Lopez.
Agrigento

Akragas, cresce il settore giovanile: Rigoli «Puntiamo a portare i giovani in prima squadra»

0
’Under 19 è già completa al 90%. Il progetto dell’Akragas punta a valorizzare i talenti di Agrigento e provincia e accompagnarli fino alla formazione maggiore.
Agrigento

Akragas, al via il ritiro: le parole di Cammarata

0
L’Akragas entra nel vivo della preparazione: al via il ritiro di Piazza Armerina. Cammarata: “Entusiasmo e sacrificio, ora costruiamo l’identità”.
Magazine

Donne per le Donne: non scorderemo nessuna!

0
A Montaperto una manifestazione per dire "No" alla violenza sulle donne
Agrigento

Circolo della Stampa – Domani il primo appuntamento con “La buona Educomunicazione” di Francesco Pira

0
Spazio al dibattito culturale, alla riflessione sociologica e al...
Agrigento

Agrigento, al Tribunale il diorama sulla strage di Capaci: l’opera di Airò Farulla per non dimenticare

0
Donato all’Ordine degli Avvocati, il plastico resterà esposto permanentemente nel palazzo di giustizia
Agrigento

Vela Day 2026 ad Agrigento: il Club Nautico Punta Piccola apre le porte alla vela

0
Vela Day 2026 ad Agrigento: prove gratuite in barca al Club Nautico Punta Piccola il 30 maggio e 2 giugno.

Articoli correlati

UltimeAgrigentoSportPoliticaDai ComuniCalcioNews
Previous article
Akragas, al via il ritiro: le parole di Cammarata
Akragas, al via il ritiro: le parole di Cammarata
Next article
Akragas, cresce il settore giovanile: Rigoli «Puntiamo a portare i giovani in prima squadra»
Akragas, cresce il settore giovanile: Rigoli «Puntiamo a portare i giovani in prima squadra»