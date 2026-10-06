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Giuseppe Diecidue a Bruxelles tra NATO e Parlamento Europeo: docenza e riconoscimento istituzionale

Redazione
By Redazione

i sono conclusi a Bruxelles quattro giorni di attività che hanno visto protagonista il Maestro Giuseppe Diecidue, impegnato in un percorso professionale articolato tra la sede della NATO e il Parlamento Europeo.

Nel corso della permanenza nella capitale belga, Diecidue ha svolto attività didattica presso la sede NATO, mettendo a disposizione le proprie competenze nell’ambito di un programma rivolto a un contesto internazionale.

L’attività didattica alla NATO

Le giornate di formazione hanno rappresentato un momento di confronto professionale e di scambio di competenze con il personale coinvolto nelle attività della sede NATO di Bruxelles.

La docenza si inserisce nel percorso professionale del Maestro Diecidue, che negli anni ha sviluppato una significativa esperienza sia in ambito sportivo sia nel settore della formazione.

Il riconoscimento al Parlamento Europeo

A conclusione delle attività, Diecidue è stato ricevuto presso il Parlamento Europeo, dove gli è stato conferito un riconoscimento ufficiale.

La cerimonia ha rappresentato il momento conclusivo dei quattro giorni trascorsi a Bruxelles, unendo l’attività professionale svolta presso la NATO a un appuntamento istituzionale all’interno del Parlamento Europeo.

Il riconoscimento si inserisce nel percorso maturato da Diecidue nel corso degli anni e rappresenta un ulteriore passaggio della sua attività professionale e sportiva in ambito internazionale.

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