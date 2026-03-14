HomeDai ComuniAgrigentoAgrigento, nuove palme sul lungomare Falcone e Borsellino: al via i lavori...

Agrigento, nuove palme sul lungomare Falcone e Borsellino: al via i lavori a San Leone

AgrigentoPrimoPiano

Published on

By Redazione
spot_img

Ad Agrigento, nella località balneare di San Leone, sono stati avviati i lavori di sostituzione delle palme morte lungo il lungomare Falcone e Borsellino, uno dei punti più frequentati del litorale cittadino.

L’intervento è stato promosso dal sindaco Francesco Miccichè e dall’assessore al Verde pubblico e Decoro e Arredo Urbano Alessandro Sollano, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire maggiore sicurezza lungo l’arteria principale della zona balneare.

Circa 100 nuove palme sul lungomare

Il progetto prevede la sostituzione di circa 100 palme che, nel corso degli anni, sono state compromesse e in molti casi risultano ormai secche o deteriorate.

“Circa 100 palme – spiegano il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore Alessandro Sollano – saranno sostituite lungo l’arteria principale del litorale. Si tratta di un intervento necessario, soprattutto perché molte delle palme esistenti sono ormai compromesse e rappresentano anche un potenziale rischio”.

Secondo l’amministrazione comunale, l’operazione rappresenta anche un primo passo per migliorare l’immagine del lungomare, molto frequentato durante tutto l’anno da cittadini e turisti.

“È un piccolo tassello – aggiungono – per restituire decoro e bellezza a uno dei luoghi più frequentati della nostra città”.

Un intervento atteso per il decoro urbano

L’assessore al Verde pubblico Alessandro Sollano sottolinea inoltre come l’intervento fosse atteso da tempo dalla comunità locale.

“È un intervento atteso da tempo che rappresenta un passo importante a favore del decoro urbano nel cuore di San Leone. Un obiettivo finalmente raggiunto, voluto fortemente dall’amministrazione per la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici”.

Con la sostituzione delle palme, l’amministrazione punta dunque a restituire maggiore bellezza al lungomare Falcone e Borsellino, uno dei simboli della zona balneare agrigentina e punto di riferimento per passeggiate, turismo e attività sul litorale.

Latest articles

Agrigento

Akragas SLP, sfida cruciale contro il Santa Croce

Cinque partite per prendersi tutto. L’Akragas SLP entra nel tratto decisivo della stagione con la consapevolezza di chi sa di non poter più sbagliare e con la determinazione di difendere fino in fondo il proprio cammino.
Agrigento

Mandorlo in Fiore: annullata la sfilata di domenica per maltempo, eventi trasferiti al Palacongressi

Gli eventi di domenica si svolgeranno al Palacongressi.
Agrigento

Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento: folklore internazionale, moda e festa nel cuore della città

Proseguono gli eventi del Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento: successo per “America Latina Folk”, spettacoli in piazza Cavour e grande festa in via Atenea con Petali di Moda e Street Folk Fest.
Agrigento

Mandorlo in Fiore 2026: acceso il Tripode dell’Amicizia ad Agrigento [Foto]

Spettacolo nella Valle dei Templi per il Mandorlo in Fiore 2026 con volo di droni, folklore internazionale e messaggi di pace.

More like this

Agrigento

Akragas SLP, sfida cruciale contro il Santa Croce

Cinque partite per prendersi tutto. L’Akragas SLP entra nel tratto decisivo della stagione con la consapevolezza di chi sa di non poter più sbagliare e con la determinazione di difendere fino in fondo il proprio cammino.
Agrigento

Mandorlo in Fiore: annullata la sfilata di domenica per maltempo, eventi trasferiti al Palacongressi

Gli eventi di domenica si svolgeranno al Palacongressi.
Agrigento

Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento: folklore internazionale, moda e festa nel cuore della città

Proseguono gli eventi del Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento: successo per “America Latina Folk”, spettacoli in piazza Cavour e grande festa in via Atenea con Petali di Moda e Street Folk Fest.