Agrigento, nuove palme sul lungomare Falcone e Borsellino: al via i lavori a San Leone

Ad Agrigento, nella località balneare di San Leone, sono stati avviati i lavori di sostituzione delle palme morte lungo il lungomare Falcone e Borsellino, uno dei punti più frequentati del litorale cittadino.

L’intervento è stato promosso dal sindaco Francesco Miccichè e dall’assessore al Verde pubblico e Decoro e Arredo Urbano Alessandro Sollano, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire maggiore sicurezza lungo l’arteria principale della zona balneare.

Circa 100 nuove palme sul lungomare

Il progetto prevede la sostituzione di circa 100 palme che, nel corso degli anni, sono state compromesse e in molti casi risultano ormai secche o deteriorate.

“Circa 100 palme – spiegano il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore Alessandro Sollano – saranno sostituite lungo l’arteria principale del litorale. Si tratta di un intervento necessario, soprattutto perché molte delle palme esistenti sono ormai compromesse e rappresentano anche un potenziale rischio”.

Secondo l’amministrazione comunale, l’operazione rappresenta anche un primo passo per migliorare l’immagine del lungomare, molto frequentato durante tutto l’anno da cittadini e turisti.

“È un piccolo tassello – aggiungono – per restituire decoro e bellezza a uno dei luoghi più frequentati della nostra città”.

Un intervento atteso per il decoro urbano

L’assessore al Verde pubblico Alessandro Sollano sottolinea inoltre come l’intervento fosse atteso da tempo dalla comunità locale.

“È un intervento atteso da tempo che rappresenta un passo importante a favore del decoro urbano nel cuore di San Leone. Un obiettivo finalmente raggiunto, voluto fortemente dall’amministrazione per la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici”.

Con la sostituzione delle palme, l’amministrazione punta dunque a restituire maggiore bellezza al lungomare Falcone e Borsellino, uno dei simboli della zona balneare agrigentina e punto di riferimento per passeggiate, turismo e attività sul litorale.