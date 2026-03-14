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Mandorlo in Fiore: annullata la sfilata di domenica per maltempo, eventi trasferiti al Palacongressi

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By Redazione
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Cambia il programma del 78° Mandorlo in Fiore ad Agrigento. A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 15 marzo, l’organizzazione ha comunicato l’annullamento di alcuni degli eventi più attesi della giornata conclusiva.

In particolare, non si svolgeranno la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei “Bambini del Mondo” e dei carretti siciliani, prevista alle ore 09:00, e lo spettacolo della cerimonia conclusiva programmato alle ore 14:00 presso il Tempio della Concordia, nella Valle dei Templi.

Rimborso dei biglietti acquistati

L’organizzazione ha inoltre precisato che tutti i biglietti già acquistati saranno rimborsati, garantendo così la tutela degli spettatori che avevano programmato di assistere agli eventi all’interno del parco archeologico.

Nuovo programma al Palacongressi di Agrigento

Per la giornata di domenica 15 marzo è stata quindi predisposta una riprogrammazione degli eventi, che si svolgeranno presso il Palacongressi di Agrigento.

Alle ore 11:00 è previsto lo spettacolo di folklore internazionale “L’abbraccio dei Popoli”, che vedrà protagonisti i gruppi partecipanti al festival. Il costo del biglietto sarà di 9 euro.

Successivamente, alle ore 14:30, si terrà la cerimonia conclusiva della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, durante la quale verrà assegnato il prestigioso Tempio d’Oro al gruppo vincitore, insieme agli altri riconoscimenti del Festival Internazionale del Folklore. Il biglietto per assistere alla cerimonia costerà 12 euro.

Biglietti disponibili online e al botteghino

I ticket per assistere agli eventi riprogrammati saranno disponibili a partire dalle ore 17:30 di oggi, acquistabili online sul sito www.agrigentoticket.it oppure presso il botteghino di Agrigento in via Platone 5/D.

Per richieste e informazioni è possibile contattare il numero 0922 25019.

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