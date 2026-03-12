Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento: folklore internazionale, moda e festa nel cuore della città

Dopo l’accensione del Tripode dell’Amicizia nella Valle dei Templi di Agrigento e il suggestivo spettacolo di droni “Concordia Mundi”, proseguono le manifestazioni del 78° Mandorlo in Fiore, uno degli eventi culturali e folkloristici più importanti della Sicilia.

La rassegna continua a richiamare cittadini e turisti con un ricco calendario di spettacoli, sfilate e iniziative dedicate all’incontro tra culture e tradizioni provenienti da tutto il mondo.

Successo al Teatro Pirandello con “America Latina Folk”

Grande partecipazione nella serata di ieri al Teatro Pirandello, dove è andato in scena lo spettacolo “America Latina Folk”.

Sul palco si sono esibiti i gruppi folkloristici provenienti da Perù, Colombia e Messico, che hanno portato in scena danze, musiche e costumi tradizionali coinvolgendo anche il pubblico presente in platea.

Molti spettatori hanno infatti ballato insieme agli artisti, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente che ha trasformato lo spettacolo in un momento di autentica condivisione culturale.

Esibizioni e sfilate nel centro città

Il programma del festival prosegue con numerose iniziative nel centro storico di Agrigento.

Questa mattina i gruppi folkloristici internazionali si sono esibiti in piazza Cavour, per poi sfilare tra le vie del centro cittadino tra musica, colori e tradizioni popolari. Le esibizioni replicheranno anche nel pomeriggio, alle 16:30, sempre in piazza Cavour, offrendo un nuovo momento di spettacolo aperto al pubblico.

Questa sera in via Atenea “Petali di Moda”

Grande attesa per gli eventi in programma questa sera nel “salotto” della città, via Atenea.

Alle 21:00 si terrà lo spettacolo “Petali di Moda”, progetto ideato dall’imprenditore Sal Di Betta che racconta la moda come strumento di dialogo tra culture, inclusione sociale e valorizzazione dell’artigianato locale.

Protagoniste della serata saranno donne provenienti da diverse nazionalità e culture, che indosseranno creazioni realizzate da stilisti e artigiani siciliani diventando simboliche ambasciatrici del Made in Sicily.

Street Folk Fest: festa internazionale nel centro storico

La serata proseguirà poi con lo Street Folk Fest, in programma sempre in via Atenea a partire dalle 22:00.

La città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con musica, balli e momenti di convivialità insieme ai gruppi folkloristici internazionali presenti al festival.

L’evento celebra l’incontro tra i popoli e l’accoglienza calorosa di Agrigento, offrendo al pubblico l’occasione di vivere da vicino le tradizioni culturali provenienti da ogni parte del mondo.

A rendere l’atmosfera ancora più vivace saranno i DJ Giannino e Andrea Cassaro, che accompagneranno la festa con la loro musica.

L’iniziativa coinvolgerà tutti i gruppi folkloristici ospiti del festival, che animeranno il cuore della città regalando ai presenti uno spettacolo fatto di colori, ritmi e tradizioni popolari.