Mandorlo in Fiore 2026, le foto della fiaccolata

Successo di partecipazione ed entusiasmo ieri sera ad Agrigento in occasione della tradizionale Fiaccolata dell’Amicizia, uno degli eventi più suggestivi e simbolici del Mandorlo in Fiore.

La sfilata dei gruppi folkloristici, partita da piazza Pirandello e giunta fino al Viale della Vittoria, ha animato le strade della città con danze, canti, musica e fiaccole, attirando e coinvolgendo un vasto pubblico composto da cittadini, turisti e visitatori.

Il saluto del sindaco Miccichè

Come da tradizione, il sindaco Francesco Miccichè ha salutato i gruppi folkloristici davanti al Municipio, sottolineando il valore simbolico di pace e fratellanza tra i popoli che caratterizza la manifestazione.

Il primo cittadino ha inoltre collegato il significato della fiaccolata all’accensione del Tripode dell’Amicizia, avvenuta mercoledì scorso nella Valle dei Templi, momento inaugurale del festival.

“Ancora una volta, in occasione della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, rinnoviamo un simbolico abbraccio nel segno dell’amicizia e della fratellanza, valori che da sempre contraddistinguono questo evento. Il cammino tra le strade e le piazze di Agrigento, assimilando le tradizioni popolari, locali e internazionali, unisce popoli provenienti da diversi continenti in una testimonianza globale di fratellanza e condivisione”.

Il sindaco ha ricordato inoltre che il tema scelto per l’edizione 2026 del festival è “Tradizioni di Pace”, un’espressione che racconta la storia di Agrigento come terra d’incontro tra culture e civiltà diverse.

“Dalla nostra città – ha aggiunto – vogliamo lanciare ancora una volta un messaggio di amicizia e di speranza contro ogni forma di guerra, conflitto e intolleranza, ricordando che, nonostante le differenze, apparteniamo tutti alla stessa grande comunità umana”.

Gli spettacoli al Palacongressi

La serata è poi proseguita al Palacongressi di Agrigento, dove Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro hanno presentato le esibizioni dei gruppi protagonisti del 68° Festival Internazionale del Folklore.

Il festival proseguirà anche oggi con due spettacoli in programma alle ore 16 e alle ore 21, sempre al Palacongressi, presentati da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Gli appuntamenti conclusivi del festival

Domani, sempre al Palacongressi di Agrigento, il programma prevede altri due appuntamenti conclusivi.

Alle ore 11 andrà in scena lo spettacolo “Abbraccio dei Popoli”, con le esibizioni dei gruppi folkloristici internazionali. A presentare saranno Valentina Alaimo e Davide Sardo.

Alle ore 14:30, invece, si terrà la cerimonia conclusiva della manifestazione con le esibizioni finali e l’assegnazione del prestigioso Tempio d’Oro 2026, riconoscimento più importante del festival.

La cerimonia sarà presentata ancora una volta da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.