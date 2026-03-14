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Mandorlo in Fiore: alla Valle dei Templi la Passeggiata della Pace con i Bambini del Mondo

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By Redazione

La Valle dei Templi di Agrigento è stata invasa questa mattina da musica, canti, colori e dall’allegria di centinaia di bambini e ragazzi provenienti da diverse parti del mondo.

Come da tradizione, i gruppi internazionali partecipanti al 23° Festival del Folklore “I Bambini del Mondo”, insieme ai gruppi agrigentini, agli studenti di numerose scuole della provincia e a tantissime persone che si sono unite al corteo, hanno dato vita alla “Passeggiata della Pace e della Fraternità”, uno degli appuntamenti più sentiti del Mandorlo in Fiore di Agrigento.

Un corteo colorato tra i templi della Valle

Grazie alla collaborazione del Parco archeologico della Valle dei Templi, patrimonio dell’umanità, i cancelli dell’area monumentale sono stati aperti per accogliere uno degli eventi più simbolici del festival.

Un lungo corteo colorato e festoso, con in testa la bandiera dell’UNICEF, è partito dal Tempio di Giunone per raggiungere il Tempio della Concordia, trasformando l’antico percorso tra i templi in una grande manifestazione di pace e fraternità.

I protagonisti della passeggiata sono stati proprio i bambini e i ragazzi, veri ambasciatori di pace, uniti dal desiderio di promuovere la convivenza pacifica tra i popoli del mondo.

Ad accogliere i gruppi sono stati Giovanni Di Maida e Luca Criscenzo, che hanno espresso grande soddisfazione per il successo della manifestazione e per l’intero festival.

La lettura della Dichiarazione dei diritti del fanciullo

Ai piedi del Tempio della Concordia, i partecipanti al festival hanno letto alcuni passaggi dei principi fondamentali della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, emanata dall’UNICEF nel 1959.

Successivamente, ciascun gruppo ha cantato nella propria lingua i canti della propria tradizione, lanciando un messaggio simbolico ai “grandi” della Terra: porre fine alle guerre e costruire un mondo di pace.

Un momento particolarmente emozionante che ha unito folklore, cultura e valori universali.

Un festival internazionale tra folklore e valori universali

Proprio per il forte messaggio educativo e culturale che va oltre il semplice folklore, il Festival “I Bambini del Mondo”, organizzato dall’AIFA – Associazione International Folk Agrigento presieduta da Luca Criscenzo, gode del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dell’UNICEF.

I gruppi internazionali partecipanti arrivano da Bulgaria, Costa Rica, Kirghizistan, Macedonia, Messico e Polonia.

Accanto a loro si esibiscono anche diversi gruppi folkloristici locali: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi della Città di Agrigento, I Piccoli del Val d’Akragas, Fabaria Folk e Herbessus.

Nel pomeriggio la Preghiera interreligiosa per la Pace

Il programma prosegue oggi pomeriggio con un altro appuntamento carico di significato.

Alle 16:30, nei locali della Chiesa Madonna della Provvidenza, si terrà la suggestiva “Preghiera interreligiosa – I Popoli per la Pace”. I bambini provenienti da diversi Paesi e culture, ognuno nella propria lingua e secondo la propria religione, rivolgeranno una preghiera comune affinché cessino le guerre e regni la pace nel mondo.

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