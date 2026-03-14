Akragas batte Santa Croce 3-0 e resta in corsa per la vetta

L’Akragas conquista un’altra vittoria importante e supera con un netto 3-0 il Santa Croce Soccer, continuando la propria corsa nelle zone alte della classifica.
A decidere la partita sono state le reti di Ten Lopez, autore di una doppietta nei primi minuti di gara, e il gol di King nel finale del primo tempo.
Doppietta di Ten Lopez, poi chiude King
La partita si mette subito in discesa per i biancazzurri. Dopo appena 5 minuti arriva il vantaggio firmato Ten Lopez, che trova la rete che sblocca l’incontro.
Lo stesso attaccante si ripete al 16’, realizzando la doppietta personale e portando l’Akragas sul 2-0.
Il colpo che chiude definitivamente la gara arriva al 43’, quando King sigla il 3-0, mettendo in cassaforte i tre punti.
Akragas vicina alla vetta
Con questa vittoria i biancazzurri si avvicinano ulteriormente alla vetta della classifica, ma molto dipenderà anche dal risultato della capolista Priolo, impegnata domani in trasferta contro il Città di Canicattini.
Un eventuale passo falso dei rossoverdi potrebbe riaprire ulteriormente la corsa al primo posto.
Le prossime gare decisive
Le prossime tre partite saranno decisive per il destino del campionato.
Se il Priolo dovesse continuare il proprio cammino senza errori, recuperare terreno diventerebbe estremamente complicato. Per questo motivo l’Akragas dovrà mantenere alta la concentrazione e vincere tutte le gare rimanenti, continuando a mettere pressione alla capolista.