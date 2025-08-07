Search
AKRAGAS SLP, PRIMA SEDUTA ALL’ESSENETO: LE PAROLE CARICHE DI EMOZIONE DI MISTER SEBY CATANIA

SportCalcio

Testa bassa, cuore alto e tanto lavoro. È così che riparte l’Akragas Slp, con la prima seduta di allenamento allo stadio Esseneto agli ordini del nuovo allenatore Seby Catania, che martedì scorso ha guidato la squadra nel primo giorno della preparazione estiva.

Un momento speciale, che il mister ha vissuto con emozione e orgoglio:
“Allenare l’Akragas è un onore e un privilegio. Questa maglia ha un peso specifico enorme, e chi la indossa deve esserne consapevole. Non vediamo l’ora di iniziare: il nostro unico obiettivo è lavorare ogni giorno per dare grandi soddisfazioni a questa città e ai suoi tifosi.”

Catania ha sottolineato l’importanza di cominciare subito con metodo, con l’appoggio della società e del direttore sportivo Tino Longo:
“Abbiamo voluto iniziare subito per lavorare ogni giorno con serietà. Conosco gran parte dei ragazzi, sanno come ragiono e cosa mi aspetto. Tutti dobbiamo sapere cosa fare e come farlo. Promesse? Nessuna. Solo impegno, sudore e sacrificio. Le mie squadre non hanno mai mollato, e questa non sarà da meno.”

Nel corso del suo intervento, il tecnico ha sottolineato anche le insidie del campionato:
“Il percorso sarà duro, ci aspettano avversari ostici e trasferte complicate. Ma l’umiltà e la preparazione mentale saranno le nostre armi. I campionati non si vincono con le parole, ma con i fatti e con il lavoro quotidiano.”
Infine, un passaggio toccante sul valore dello stemma dell’Akragas: “Questa maglia è stata stropicciata, offesa. Ora tocca a noi ridarle il lustro che merita. Riportare la gente allo stadio dipende solo da noi. Chi scenderà in campo dovrà sputare sangue per questi colori. Lo dobbiamo ai nostri tifosi, che meritano rispetto, impegno e orgoglio.”Il cammino è iniziato. L’Akragas c’è. Con umiltà e ambizione.

