“Virtus Terronia – Virtus, la squadra del popolo”: un libro che racconta l’anima del calcio di provincia

Nasce dal cuore e arriva dritto all’anima di chi ama il calcio vero, quello che si respira nei piccoli campi di provincia, lontano dai riflettori della Serie A. Stiamo parlando di “Virtus Terronia – Virtus, la squadra del popolo”, il libro scritto da Michelangelo Monachello e Agostino Lupo, due giovani autori che, spinti dalla passione per lo sport e per la scrittura, hanno dato vita a un racconto autentico e profondo.

Il libro – in uscita nei prossimi mesi – narra la storia della Virtus Terronia, una squadra che rappresenta molto più di undici giocatori in campo. È simbolo di un calcio popolare, fatto di sacrifici, legami indissolubili, identità territoriale e speranze collettive che si rinnovano ogni domenica. Un inno al pallone vissuto con l’anima, capace di far emozionare anche chi del calcio conosce poco.

La prefazione del libro ripercorre la nascita del progetto: una chiacchierata tra amici, in una fredda giornata di gennaio, si trasforma in un’idea concreta. Michelangelo Monachello, 25 anni, addetto stampa per la Polisportiva Gioiosa ed ex arbitro A.I.A., e Agostino Lupo, 21 anni, appassionato di giornalismo sportivo e amante della scrittura fin dall’infanzia, decidono di mettere nero su bianco le emozioni raccolte nei campi di provincia.

Nonostante non siano scrittori di professione, l’esperienza che stanno maturando in campo giornalistico, (entrambi collaborano con TuttoMercato24) e la determinazione li hanno guidati nella stesura. Michelangelo ha curato gli aspetti tecnici, Agostino si è occupato della scrittura vera e propria. A credere nel progetto fin dall’inizio è stato l’editore Salvo, che li ha accompagnati lungo tutto il percorso.

Ma “Virtus Terronia” non è solo sport. È memoria collettiva, cultura popolare, identità. È il racconto di una comunità che si stringe attorno alla propria squadra come fosse una grande famiglia, tra esultanze, delusioni e sogni condivisi. Una narrazione che restituisce dignità e valore a un calcio troppo spesso dimenticato dai grandi media, ma che resta il più genuino e vicino alla gente.

Il progetto vuole essere un omaggio ai tifosi, a chi crede ancora nei valori dello sport come strumento di unione e crescita. “Abbiamo voluto raccontare storie vere – dicono gli autori – perché crediamo che sia proprio lì, nella quotidianità dei piccoli club, che il calcio ritrova la sua essenza”.

“Ringraziamo chi ha creduto in noi e ci ha sostenuti in questo percorso” dicono Michelangelo e Agostino. La pubblicazione di “Virtus Terronia – Virtus, la squadra del popolo” rappresenta un punto di partenza per due giovani che, con coraggio e passione, hanno scelto di raccontare il calcio che conta davvero: quello del cuore.