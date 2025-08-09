Realmonte: 450 chili di dolcezza per San Calogero

A Realmonte, la festa di San Calogero, si addolcisce con la mega torta ideata dal pastry chef, Giovanni Mangione.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, ha richiamato in piazza migliaia di persone che hanno potuto gustare la realizzazione dello chef e del suo staff. Una torta di circa 450 chili per la quale sono state utilizzate trenta placche di pan di spagna alla vaniglia, venticinque litri di bagna all’arancia, più di 200 chilogrammi di ricotta e 60 di frutta candita. Il tutto decorato con quattrocento cannoli e tante altre decorazioni tutti commestibili.

La prima fetta di torta è stata tagliata dal sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, dall’assessore al turismo sport e spettacoli, Marika Salemi e dalla consigliera comunale Ventina Taormina.

“La parte più bella ed emozionante dell’evento – racconta il pastry chef Giovanni Mangione – è stato aver dato per la prima volta ai miei ragazzi speciali, la possibilità di sollevare e portare con le proprie spalle San Calogero suonando la campana e gridando ad alta voce evviva San Calò, è stato bellissimo” ha concluso Mangione.