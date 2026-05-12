Vela Day 2026 ad Agrigento: il Club Nautico Punta Piccola apre le porte alla vela

Due giornate all’insegna del mare, dello sport e della scoperta della vela. Il Club Nautico Punta Piccola A.S.D. aderisce al Vela Day 2026, l’iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Vela per avvicinare cittadini di tutte le età alla pratica velica.

L’appuntamento è fissato per venerdì 30 maggio e domenica 2 giugno 2026, nella sede del circolo sul Lungomare Falcone-Borsellino (ex Eliporto) a San Leone, con attività in programma sia la mattina (9:30 – 13:30) sia il pomeriggio (15:30 – 18:30).

Prove gratuite in barca e attività per tutti

Durante le due giornate, il Club offrirà la possibilità di partecipare gratuitamente a uscite in barca a vela, affiancati da istruttori qualificati. L’iniziativa è aperta a tutti, a partire dai sei anni di età, e rappresenta un’opportunità concreta per vivere il mare in sicurezza.

Non solo prove pratiche: i partecipanti potranno anche visitare le strutture del circolo, conoscere i programmi della Scuola Vela e ricevere informazioni sulle attività sportive e formative.

L’obiettivo è promuovere la vela non solo come disciplina sportiva, ma anche come esperienza educativa e di crescita personale.

Il valore del mare per il territorio

“Il mare rappresenta una risorsa educativa, culturale e sportiva straordinaria per il nostro territorio – dichiara il presidente Benedetto Adragna –. Con il Vela Day vogliamo aprire il Club alla comunità, promuovendo condivisione e rispetto per l’ambiente marino”.

Sulla stessa linea il consigliere delegato alla vela Maurizio Timineri, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa per i più giovani: “È un’occasione concreta per avvicinare i ragazzi alla vela, favorendo inclusione, aggregazione e formazione nautica”.

Un progetto nazionale in crescita

Il Vela Day si inserisce in un progetto di respiro nazionale sostenuto anche dal main sponsor Kinder Joy of Moving, che nel 2025 ha fatto registrare numeri importanti: quasi 13.000 tessere promozionali distribuite e circa 10.000 nuovi tesserati in tutta Italia.

Nel corso delle giornate saranno distribuiti anche materiali informativi e gadget ufficiali, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.