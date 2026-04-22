Akragas-Priolo 2-1: Ten Lopez decisivo, vittoria nel recupero in Coppa Italia

L’Akragas si aggiudica il primo atto della semifinale di Coppa Italia superando il Priolo per 2-1, al termine di una sfida ricca di emozioni e decisa nei minuti finali. A firmare il successo è Ten Lopez, protagonista con una doppietta che consente ai biancazzurri di partire in vantaggio nel doppio confronto.
La formazione di casa approccia la gara con determinazione, creando diverse opportunità senza però trovare immediatamente la via del gol. Il risultato si sblocca in apertura di secondo tempo: al 6’ è Ten Lopez a rompere l’equilibrio, concretizzando una delle tante occasioni costruite dall’Akragas.
Quando la gara sembra ormai indirizzata verso la vittoria dei padroni di casa, il Priolo trova il pareggio all’89’ con Musso, bravo a sfruttare un calcio d’angolo e a riportare il punteggio in equilibrio.
Ma le emozioni non sono finite. In pieno recupero, al 96’, ancora da situazione di corner, emerge nuovamente Ten Lopez che, con una spettacolare rovesciata, firma il gol del definitivo 2-1 facendo esplodere di gioia il pubblico del “Totò Russo”.
Un successo prezioso per l’Akragas, che nel match di ritorno potrà contare su due risultati utili su tre. Guai però a sottovalutare il Priolo, squadra di qualità che, nonostante il recente trionfo in campionato, resta un avversario competitivo e insidioso.