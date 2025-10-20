Dalle parole ai fatti: allo Stadio Esseneto il cantiere è aperto

Dopo gli annunci dei mesi passati, il cantiere per la realizzazione dell’impianto di illuminazione ed efficientamento domotico dello stadio Esseneto ha preso vita.

Alle 6,30, gli operai della ditta che eseguirà i lavori hanno delimitato la zona del cantiere ed iniziato le prime operazioni di scarico dei materiali e delle attrezzature.

Le parole dell’ex assessore Gerlando Piparo si sono finalmente tradotte in fatti. E’ un passo storico per la città, ci vorrà del tempo ma le basi sono state gettate, come non era mai avvenuto prima.

I lavori, per contratto, dureranno 240 giorni, ma considerata l’esperienza della ditta che eseguirà i lavori (la stessa che ha potenziato l’impianto al “Renzo Barbera” Palermo e realizzato interamente quello dello stadio “De Simone” di Siracusa), potrebbero essere ultimati in quattro mesi.