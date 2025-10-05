Search
A Linosa le "Giornate della salute"

Nella foto l'assessore alla salute del Comune di Lampedusa e Linosa, Aldo Di Piazza, e il direttore sanitario dell'Asp di Palermo, Antonino Levita
Dopo gli Open Day della scorsa primavera a Lampedusa, l’Asp di Palermo estende il proprio intervento sanitario itinerante a Linosa, dove dall’8 al 10 ottobre si terranno le “Giornate della Salute”, organizzate in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa e con il Distretto Lions 108 Yb Sicilia.

Grazie al supporto organizzativo e logistico proprio dei Lions e dei volontari dell’associazione Le Aquile di Catania, verrà trasferito sull’isola un poliambulatorio mobile attrezzato per garantire una vasta gamma di prestazioni sanitarie gratuite rivolte alla popolazione residente. Il programma prevede anche la possibilità di ricevere supporto amministrativo per chi ha, già, presentato richiesta di visita di invalidità e deve completare l’iter documentale per la valutazione sugli atti.

Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli e alla prevenzione primaria: nei locali della scuola saranno attivati gli screening visivo e logopedico pediatrici, mentre sarà disponibile anche il servizio di vaccinazioni.

“Con le Giornate della Salute a Linosa – dichiara il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – garantiamo continuità a un percorso di assistenza che ha già interessato le Pelagie nei mesi scorsi. Portare specialisti e servizi sanitari direttamente sul territorio delle isole minori significa ridurre le difficoltà legate alla distanza e assicurare pari opportunità di accesso alle cure. È un impegno organizzativo rilevante, che si realizza grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni e che conferma la volontà dell’Asp di essere presente in maniera capillare in tutto il territorio provinciale. Ringrazio per il prezioso supporto organizzativo il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia dei Lions, Diego Tavano, ed i volontari dell’associazione Le Aquile di Catania che stanno mettendo a disposizione un poliambulatorio mobile”.

Le Giornate della salute a Linosa rientrano nella programmazione delle attività itineranti di prevenzione e assistenza dell’Asp di Palermo, sviluppate in sinergia con enti locali e realtà associative per rispondere ai bisogni sanitari delle comunità più periferiche. Le prestazioni assicurate dall’Asp, assicurate anche nei locali scolastici, nei gazebo allestiti e nel salone della chiesa dell’isola, saranno aperte a tutta la popolazione, senza necessità di prenotazione.

