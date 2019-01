Eccellenza e Promozione, risultati, classifica e prossimo turno

In Eccellenza, il Licata imprime, con molta probabilità, l’allungo decisivo, imponendosi per 6-0 sul campo del Partinicaudace. Il Canicattì impatta in casa contro il Sant’Agata per 1-1. Adesso i punti di distacco tra gialloblu e biancorossi sono tre e domenica sarà derby.

In promozione, ancora una delusione per i tifosi dell’Olimpica Akragas Bloccata in casa dal Balestrate sullo 0-0.

ECCELLENZA GIRONE A – 18^ Giornata – Ore 14:30



C.U.S. Palermo – Parmonval 0-3 giocata sabato

Canicattì – Città di Sant’Agata 1-1

Castellammare Calcio 94 – Geraci 0-1

Nuova Città di Caccamo – Mussomeli 3-1

Partinicaudace – Licata 0-6

Polisportiva Castelbuono – Mazara 1-2

Pro Favara – Alba Alcamo 2-1

Sport Club Marsala 1912 – Dattilo Noir 1-1 giocata sabato



Classifica



Licata 46

Canicattì 43

Città di Sant’Agata 38

Dattilo Noir 33

Parmonval 31

Mazara 30

Geraci 30

Castellammare Calcio 94 23

Alba Alcamo 22

Pro Favara 22

Mussomeli 21

Sport Club Marsala 1912 18

C.U.S. Palermo 15

Nuova Città di Caccamo 12

Partinicaudace 11

Polisportiva Castelbuono 2



Prossimo turno – 27/01/19



Alba Alcamo – Polisportiva Castelbuono

Città di Sant’Agata – C.U.S. Palermo

Dattilo Noir – Castellammare Calcio 94

Geraci – Pro Favara

Licata – Canicattì

Mazara – Partinicaudace

Mussomeli – Sport Club Marsala 1912

Parmonval – Nuova Città di Caccamo





PROMOZIONE GIRONE A – 18^ Giornata – Ore 14:30

Albatros Fair Play – Vis Borgo Nuovo 2-1

Cinque Torri Trapani – Libertas 2010 5-0

Don Carlo Misilmeri – Villabate 4-0

Football Club Gattopardo – Don Bosco Partinico 0-1

Monreale – Kamarat 1-1

Olimpica Akragas – Balestrate 0-0

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Vallelunga 3-0 giocata sabato

Salemi 1930 – Casteltermini 2-1



Classifica



Salemi 1930 44

Oratorio S. Ciro e Giorgio 42

Don Carlo Misilmeri 41

Monreale 34

Casteltermini 32

Cinque Torri Trapani 31

Olimpica Akragas 30^

Albatros Fair Play 30

Vallelunga 24

Balestrate 22

Don Bosco Partinico 22

Villabate 15^

Football Club Gattopardo 14

Libertas 2010 13

Kamarat 13

Vis Borgo Nuovo 3



^Un punto di penalizzazione



Prossimo turno – 27/01/19



Balestrate – Salemi 1930

Casteltermini – Cinque Torri Trapani

Don Bosco Partinico – Oratorio S. Ciro e Giorgio

Kamarat – Football Club Gattopardo

Libertas 2010 – Albatros Fair Play

Vallelunga – Olimpica Akragas

Villabate – Monreale

Vis Borgo Nuovo – Don Carlo Misilmeri