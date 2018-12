Calcio giovanile, doppio successo delle rappresentative agrigentine nel torneo “Brucato”

Doppio meritato successo per la rappresentative Under 15 e Under 17 della delegazione di Agrigento contro il Caltanissetta nel TORNEO Brucato giunto alla seconda giornata. Nella prima partita i Giovanissimi guidati da Costantino Soglia e Saverio Guardino si sono imposti con il netto risultato di 3-1 grazie al gran gol di Eduardo Giuliano e alle reti di Alessandro Bartolomeo e Arturo Nuara. Spettacolare il match degli Allievi vittoriosi con il risultato di 2-1, che non rende giustizia alla grossa prestazione dei ragazzi di Lillo Giardina e Carmelo Giordano.

I gol portano la firma del capitano Benedetto Greco autore di una doppietta. Nelle immagini l’azione del primo gol di Greco. I biancazzurri hanno anche colpito un clamoroso palo con un gran tiro di Giovanni Urso e si sono visti negare due evidenti calci di rigore su Rinoldo e Cammilleri.