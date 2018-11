Sagra 209: i gruppi agrgientini saranno parte attiva

“I gruppi folkloristici agrigentini, sono i padroni di casa, per questo è necessario che svolgano una parte attiva nel 74° Mandorlo in fiore – Edizione 2019”.

Il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, che sta definendo i dettagli del programma già presentato a Roma nel mese di aprile scorso, ha inviato una nota ufficiale di invito a tutti i gruppi folkloristici agrigentini, sottolineando il loro importante ruolo nella gloriosa storia della manifestazione, che da quest’anno è inserita nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana.

Sarà una parte importante quella che svolgeranno i gruppi agrigentini che aderiranno alla manifestazione.

“Oltre alla partecipazione alle tradizionali sfilate e performance – si legge in una nota diramata dal Parco -, saranno i padrini dei diversi e illustri ospiti in arrivo ad Agrigento in occasione del 74° Mandorlo in Fiore, per questo, legittimati a rappresentare al meglio la città di Agrigento, per la loro storia e il valore storico e professionale che esprimono, come portatori di un messaggio di arte, spettacolo e cultura, che gli organizzatori vogliono mostrare con orgoglio.

Sfilate e spettacoli saranno arricchite da collaterali eventi speciali di aggregazione, condivisione, festa e didattica, in cui i gruppi folkloristici cittadini, splendida espressione della nostra cultura siciliana e popolare, saranno protagonisti esprimendo il nostro patrimonio musicale e della tradizione coreutica e canora.

Non a caso uno dei primi aspetti al quale il Parco ha pensato è il coinvolgimento dei gruppi folk locali, che potranno esibirsi, secondo un programma di partecipazione da condividere, al quale ci auguriamo tutti i gruppi invitati possano dare adesione”.