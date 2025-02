Agrigento, nomina da consulente per Gabriella Costantino

l Sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, ha conferito l’incarico, a titolo gratuito, di consulente ed esperto per i Musei della città di Agrigento alla dottoressa Gabriella Costantino, professionista ed esperta conoscitrice del patrimonio artistico locale, storico dell’arte, ex Soprintendente ai beni culturali e ambientali di Agrigento e curatore scientifico del Museo Civico di Agrigento per il quale ha redatto il piano scientifico dell’esposizione delle opere e coordinato numerosi interventi di restauro, recupero e gestione delle opere distribuite temporaneamente in altre sedi. Si tratta di un lavoro funzionale nella prospettiva della restituzione del Museo alla fruizione pubblica in tempi brevi. L’impegno della dottoressa Costantino non riguarderà solo i Musei ma anche il più ampio contesto culturale di Agrigento, come il supporto agli itinerari culturali della città, con particolare attenzione al centro storico, ai percorsi panoramici e agli itinerari naturalistici. A tal fine il Sindaco le ha già consegnato una nota relativa all’itinerario dei giardini storici, che comprende siti di ampio valore come il Giardino del Monastero di Santo Spirito, Villa Bonfiglio e Villa Genuardi, un itinerario già ideato e progettato in passato dalla stessa dottoressa Costantino durante la sua attività alla Soprintendenza.



Gabriella Costantino afferma: “Ringrazio il Sindaco per l’incarico conferito e la fiducia verso il mio operato nel settore specifico di mia competenza. Ringrazio anche l’assessore alla cultura, Costantino Ciulla, per avere condiviso, anzi caldeggiato questa scelta. Da parte mia ho accettato volentieri l’incarico che mi consente di dare un contributo nel settore dei beni culturali civici. La scommessa più grande è quella di aprire la sede storica, chiusa dal 1980, quindi ben 45 anni, che si trova negli ex ambienti dei Padri agostiniani, e che, per problemi burocratici e in parte di recupero dell’immobile, non è stato possibile riaprire al pubblico, nonostante gli sforzi da parte di tutti. Sono legata anche alle collezioni medievali e moderne del Museo che hanno una storia particolare e mi ricordano l’impegno che ho profuso sin dal mio primo anno di servizio in Soprintendenza, dalla ricostruzione della loro storia alla catalogazione, al restauro di circa 200 opere, alla loro fruizione e valorizzazione che in parte è stata realizzata negli ambienti del monastero di Santo Spirito e nel terzo piano del Collegio Filippini, come per esempio la raccolta di opere del Politi e del Santella. La città di Agrigento è un vero e proprio museo diffuso, che va dalla Valle dei Templi al suo centro storico e che, oltre i musei più noti come il Griffo, il Diocesano e Santo Spirito, comprende anche musei meno noti, come l’antiquarium dei Padri Liguorini, di Santa Caterina e Santa Maria dei Greci, per non parlare dei numerosi itinerari da cui poter ammirare meravigliosi punti di carattere panoramico e l’assetto viario medievale ancora quasi integro. Occorre quindi lavorare tutti insieme per mettere questi percorsi a sistema ed arrivare così a quella crescita culturale della città all’insegna di uno sviluppo di carattere sano, economico e sociale.”

Miccichè commenta: “La nomina di Gabriella Costantino è un passo fondamentale per la tutela e la promozione del nostro patrimonio culturale. Grazie alla sua esperienza e competenza potremo ulteriormente valorizzare i nostri musei, il territorio e i percorsi culturali, restituendo alla città una visione integrata della sua straordinaria ricchezza storica e artistica. Ringrazio la dottoressa Costantino per il suo impegno e la sua preziosa collaborazione, che contribuirà a rendere Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, sempre più un modello di valorizzazione culturale.”