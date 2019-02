Esordio positivo per la Spefin Vigata Volley

Sabato 23 febbraio 2019 presso il Pala Hamel di Porto Empedocle, si è disputata la prima gara del campionato di 1^ Divisione Maschile FIPAV Comitato Territoriale Akranis.



La Spefin Vigata Volley, squadra empedoclina capitanata dal veterano Alfonso Ferrara, ha battuto per 3-1 il Ribera Teams Volley allenato da Luigi Russo.

Il mister Enrico Ferrigno si ritiene soddisfatto della vittoria ed in particolare della prestazione in campo dei tanti giovani che erano alla loro prima esperienza in assoluto in un campionato di Prima Divisione, tra tutti il giovanissimo Andrea Dalli Cardillo (anno 2005) che con una prestazione a dir poco strepitosa, nel ruolo libero, ha supportato la squadra in ricezione e difesa.

La Spefin Vigata Volley sarà impegnata nella prossima gara di campionato nuovamente tra le mura amiche contro la TVS Pallavolo Aragona allenata da mister Dino Arnone.

Il roster della Vigata Volley è composto da Alfonso Ferrara (K), Luigi Corbino, Riccardo Vaginelli, Ettore Casino Papia, Salvatore D’Amico, Danilo Lunetto, Alessandro Calabrò, Kevin Gallo Cassarino, Salvatore Scozzari, Giovanni Cumella, Andrea Dalli Cardillo (L). Allenatore Enrico Ferrigno.