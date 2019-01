Michele Giovanatto new entry nello staff tecnico dell’Orlandina Basket

Capo d’Orlando inserisce all’interno dello staff tecnico, fino al termine della stagione, Michele Giovanatto, che ricoprirà il ruolo di assistente allenatore della prima squadra e collaboratore del settore giovanile.

Con l’innesto di Giovanatto, il club continua ad ampliare il proprio progetto sportivo, arricchendo il comparto tecnico in maniera sempre più professionale, sia per quanto riguarda la prima squadra che il settore giovanile.

Nato a Spilimbergo (PN), classe 1981, Giovanatto nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Torino, Omegna, Vigevano, fino ad arrivare ad Agrigento dove ha passato 6 stagioni, dal 2008 al 2014. Nel 2016, dopo il ritiro da giocatore ha iniziato ad allenare proprio ad Agrigento, dirigendo per due anni sia l’Under 16 che la squadra di sviluppo della Fortitudo, che ha partecipato al campionato regionale di Serie C Silver.

«Sono felice – dichiara Michele Giovanatto – di entrare a far parte dello staff tecnico dell’Orlandina Basket, collaborando sia con la prima squadra che con il settore giovanile. Si tratta di una società storica per la Sicilia e per il basket, sono onorato di far parte di questa famiglia. Mi sono ambientato subito, nonostante sia arrivato da poco. Coach Sodini mi ha fatto trovare un ambiente sereno e amichevole, inserendomi nel migliore dei modi. Mi sento già come se fossi a casa mia, ho sensazioni bellissime e sono felice di iniziare questa nuova avventura.»