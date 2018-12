Whatsapp: scalinata abbandonata

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione pervenuta a nostro numero #whatsapp 3920041016.

Buongiorno, volevo segnalarvi la scala che collega la via Pietro Nenni, (ex viale Porta di Mare) e la via Dante, che è in condizioni schifose e pietose, tra erbacce e sporcizie varie, la scala è transitata regolarmente da ragazzi e bambini che vanno rispettivamente nella succursale del liceo Leonardo e alla Scuola Quasimodo, e naturalmente anche dalle tante persone che vivono in zona, spero si intervenga al più presto