Qui Fortitudo Agrigento, Mayer: “Virtus Roma? Per batterli serve lucidità e tenacia”

La Fortitudo Agrigento domenica 16 dicembre affronterà la capolista, Virtus Roma. La partita si giocherà alle 18, al PalaMoncada di Porto Empedocle. Hanno presentato la gara, il direttore sportivo, Cristian Mayer ed il coach, Franco Ciani.

Cristian Mayer: “Sarà una partita molto importante. Ci giochiamo il primo posto proprio contro la Virtus. Questo è uno step che i ragazzi devono superare, imparare a competere nel più alto livello possibile che hanno davanti. Oggi è quello del primato in A2 Ovest. L’approccio? Deve essere quello di una squadra determinata ma rilassata. E’ più facile a dirsi che a farsi, ma dobbiamo riuscirci. Giocare contro la capolista, è importante. Giocare per il primo posto ancora di più. Roma verrà qui molto agguerrita e noi dobbiamo essere pronti. La Virtus ha un roster molto lungo e compatto, noi dobbiamo mettere in campo la giusta tenacia e lucidità.

Coach Franco Ciani: “Contro la Virtus Roma sarà una grande sfida. Dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su questa importante partita. E’ sfida che vale il primo posto, ovviamente a fine stagione manca ancora molto, ma essere oggi qui a giocarci questa situazione credo che debba riempirci di grande orgoglio. Roma è una favorita di questo campionato ha giocatori che hanno disputato il campionato di NBA e di serie A1. E’ difficile trovare un punto debole alla Virtus Roma. Loro sono una squadra costruita per vincere il campionato, malgrado il momento non facile ma il loro valore è assoluto.Sarà una partita davvero importante, dove si potrebbe pensare anche all’accesso in Coppa Italia. Spero che tutti quanti possano seguirci in questo momento, vivere una gara che vale il primo posto? Non c’è motivazione migliore”