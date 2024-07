L’Akragas ha scelto il nuovo allenatore. Sarà il canicattinese Lillo Bonfatto, 40 anni, compiuti proprio oggi, a guidare i biancoazzurri nel secondo consecutivo campionato di Serie D. Bonfatto ha allenato il Canicattì, riportando il club biancorosso in Serie D dopo 28 anni. Con il Canicattì ha vinto il campionato di Eccellenza, nella stagione 2021-2022. Poi dopo l’esperienza in quarta serie, per Bonfatto la panchina dello Sciacca in Eccellenza.

Il nuovo allenatore dell’Akragas è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa in presenza dei massimi dirigenti biancoazzurri.