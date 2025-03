Santa Elisabetta Futsal: una stagione da sogno, arriva anche la Coppa Trinacria

Dopo la storica vittoria del campionato di Serie D e la conseguente promozione in C2, il Santa Elisabetta Futsal continua a scrivere pagine memorabili della propria storia sportiva, conquistando anche la Coppa Trinacria di Calcio a 5. Nella finale, disputata davanti a un pubblico entusiasta, la squadra di casa ha superato per 8-7 la formazione Under 21 della Fulgentissima, regalando un’altra grande gioia ai propri tifosi.

Una finale emozionante e combattuta

L’ultimo atto della Coppa Trinacria ha regalato spettacolo ed emozioni fino all’ultimo secondo. La partita si è svolta a Santa Elisabetta, davanti ad un gran numero di tifosi molti dei quali arrivati da Naro per sostenere i propri beniamini.

L’incontro è stato caratterizzato da un continuo susseguirsi di emozioni, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto.

Le parole dei protagonisti

A fine gara, il presidente della società, Giuseppe Fragapane, non ha nascosto la propria soddisfazione:

“È stata una stagione eccezionale. Dopo la promozione in C2, questo trofeo rappresenta la ciliegina sulla torta. Abbiamo regalato un sogno ai nostri tifosi, un momento storico per Santa Elisabetta e per tutto il movimento sportivo locale”.

Grande entusiasmo anche nelle parole della dirigente Adriana Catalano, che ha seguito il progetto fin dai suoi primi passi:

“All’inizio era solo un sogno, ma nel corso della stagione è diventato realtà. Il paese si è stretto attorno alla squadra e ha sostenuto ogni nostra sfida con una passione incredibile. Dopo una stagione entusiasmante, concludere con questa vittoria è una gioia immensa per tutti noi”.

Un futuro ricco di ambizioni

Il trionfo in Coppa Trinacria rappresenta un ulteriore stimolo per il futuro del Santa Elisabetta Futsal. Con la promozione in C2 già conquistata, la società guarda avanti con ambizione, pronta a programmare la prossima stagione per affrontare un campionato più impegnativo, ma con la consapevolezza di poter contare su una squadra solida e su un’intera comunità che crede nel progetto.

Il Santa Elisabetta Futsal non si ferma qui: la squadra, lo staff e la dirigenza sono già al lavoro per continuare a scrivere nuove pagine di successo nella storia del club.