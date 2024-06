“Lo stadio Esseneto di Agrigento avrà presto il suo impianto di illuminazione”. L’annuncio arriva direttamente dall’assessore allo sport al comune di Agrigento, Gerlando Piparo, al termine di un lavoro iniziato con l’accatastamento dello stadio e terminato con l’approvazione del finanziamento inserito tra i Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un importo di 1.033.300 euro.

“Dopo ottanta anni, possiamo finalmente annunciare con orgoglio e soddisfazione che anche Agrigento avrà il suo stadio illuminato” ha detto Piparo. “Abbiamo affrontato numerose difficoltà – ha proseguito l’assessore – ma solo grazie ad un impegno costante e a una determinazione incrollabile, abbiamo superato le numerose difficoltà e l’incredulità e a volte anche il disfattismo dei cittadini e dei tifosi, ormai purtroppo assuefatti a promesse non mantenute nel corso degli anni”.

“Questo importante risultato è frutto della collaborazione a vari livelli istituzionali e dell’impegno di molte persone. Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, al Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, On. Raffaele Fitto, al deputato nazionale e segretario della XIV commissione parlamentare permanente per le politiche dell’Unione Europea, On. Lillo Pisano, al Presidente Regione Siciliana, On. Schifani, all’Assessore regionale, On. Alessandro Aricò, al deputato regionale, On. Giusy Savarino. Ringraziamo inoltre il Sindaco, Franco Miccichè, la Giunta ed il Consiglio Comunale di Agrigento per la fiducia riposta sul gruppo politico di Fratelli d’Italia che sin dal suo insediamento ha focalizzato e raggiunto l’ambito obiettivo. Grazie anche all’ingegner Avenia e all’Ufficio tecnico comunale per l’impegno profuso”.

La notizia ha fatto immediatamente il giro della città, anche attraverso i social, giungendo ai tifosi che hanno immediatamente espresso la loro soddisfazione: “E’ una notizia storica per noi tifosi biancazzurri – si legge in una nota diffusa dal Fan Club Akragas -. Gli interventi porteranno benefici sportivi alla nostra tanto amata Akragas ed economici alla città oltre che aumentare il prestigio della stessa. Infatti, gli impianti permetteranno di poter ambire al calcio professionistico e quindi attrarre anche capitali da fuori città per poter godere di una squadra sempre più competitiva e ambiziosa. Tutto ciò porterà grandi vantaggi a tutta la Città per motivi facilmente intuibili. Chiediamo, pertanto, al nostro Sindaco, all’Assessore allo Sport ed agli uffici comunali interessati di prodigarsi a provvedere con sollecitudine a compiere tutta l’attività amministrativa necessaria a dare esecuzione, prima possibile, alle opere oggetto del tanto atteso e gradito finanziamento”.