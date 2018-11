La Fortitudo Agrigento domenica 18 novembre affronterà Latina. La partita, valevole per l’ottava giornata di campionato di serie A2, Ovest, si giocherà al PalaBianchini. Hanno presentato la gara nel corso di una conferenza stampa il coach Franco Ciani, ed il capitano Marco Evangelisti.

Franco Ciani: “Latina è una squadra particolare e per certi versi unica. Ha la capacità ma anche le qualità per variare tantissimi assetti della partita, in questo Gramenzi è uno degli allenatori più preparati. Dovremmo essere pronti ad avere grande capacità di modifica delle situazioni in corsa. Latina ha talento distribuito vedi Tavernelli, Fabi, Lawrence, sono giocatori che possono fare canestro in tanti modi. E’ una squadra con delle implicazioni tattiche uniche e che dobbiamo essere capaci di affrontare, cercando di limitare alcuni aspetti. A questa partita arriviamo con il rammarico di avere perso in casa. Dobbiamo essere capaci di ricompattarci e di prendere il controllo della nostra pallacanestro, soprattutto a livello difensivo”.

Marco Evangelisti: “Latina è una squadra forte ed anche molto insidiosa. Dobbiamo essere abili a leggere le situazioni fin da subito. Loro sono un avversario tosto e di qualità. Come sempre dobbiamo lavorare bene in difesa rimanendo uniti, compatti e concentrati. Dobbiamo essere bravi a leggere ogni situazione.