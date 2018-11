Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione pervenuta al numero WhatsApp 3920041016.

Dopo le ultime piogge, in via Picone, i vigili del fuoco sono intervenuti per far cadere intonaci pericolanti e pericolosi. Ma a distanza di alcuni giorni,i calcinacci sono ancora sul posto. I cittadini si chiedono: chi li toglierà?