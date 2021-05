“Mollo tutto e cambio vita”: Salvo, da manager a sciamano

Mollare tutto e cambiare totalmente vita. Quanti di noi lo hanno pensato almeno una volta. In Sicilia, vive Salvo Landolina, un trentottenne ex manager, che durante un suo viaggio in Messico è rimasto folgorato dallo sciamanesino e ha iniziato una nuova strada.

In Messico, doveva restare pochi giorni, invece è rimasto molti mesi a stretto contatto con sciamani e guaritori. Poi il suo ritorno in Italia e precisamente nella sua Agrigento. Ha lasciato tutto: un lavoro redditizio e la routine quotidiana fatta di ritmi scanditi dalla società, per iniziare un nuovo percorso fatto di meditazione, scambio con gli altri e ricerca di se stesso.

Lo sciamanesimo è il più antico sistema di conoscenza e guarigione conosciuto dall’umanità. Le sue origini risalgono a oltre 30.000 anni fa. Sopravvive ancora come tradizione vitale tra i gruppi indigeni che sono stati meno influenzati dal sistema occidentale. Ma proprio nel mondo, che noi chiamiamo civilizzato, queste pratiche si stanno diffondendo sempre più. In molti di noi ci sono ritrosie, forse giuste o forse sbagliate, verso un mondo che conosciamo poco e molto spesso associamo a ciarlatani o truffatori di anime. Ma come quando si generalizza, trincerarsi dietro i pregiudizi è sempre sbagliato. Ovviamente, Salvo si scontra ogni giorno con molti pregiudizi, ma lui non ne tiene molto conto. Se ci pensiamo un po’ tutti crediamo in qualcosa che è difficilmente dimostrabile o ci affidiamo a qualcosa che non possiamo vedere, sentire, toccare. Salvo non dispensa ricette perfette, non assurge mai a maestro di vita. Ha abbracciato qualcosa in cui crede e che lo fa stare bene. E ai giorni nostri non sembra per nulla poco. E proprio a Salvo Landolina è dedicato il nuovo episodio di Fuorimedia, la serie Youtube realizzata da Fuoririga, un lungo viaggio in Italia, fra le vicende di uomini e donne e le loro scelte fuori dai canoni.