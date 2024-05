Si è concluso il progetto lettura della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Esseneto” di Agrigento. Nell’ultimo incontro in programma, i ragazzi delle classi seconde hanno avuto modo di conoscere lo scrittore Fabio Geda, apprezzato autore di romanzi e non solo, ed hanno preparato domande, attività, performance e brani musicali dopo aver letto e analizzato il libro “L’estate alla fine del secolo”.

A fare da sfondo al libro le tematiche della Shoah intrecciate con altre storie ed altre tematiche che hanno interessato gli alunni. Lo scrittore ha risposto alle tante domande complimentandosi con il Dirigente scolastico, Francesco Catalano, con le docenti del dipartimento di lettere e ovviamente con gli alunni per l’impegno profuso per organizzare questo evento che evidenzia, ancora una volta, la grande dedizione e passione dimostrate per l’occasione da parte di tutti.

Fabio Geda, già apprezzato in passato dai ragazzi per il libro “Nel mare ci sono i coccodrilli”, è stato amorevole, disponibile e affettuoso anche nel momento conclusivo in cui con tanta pazienza ha firmato le copie del libro acquistate dagli alunni. Un altro tassello si va ad incastonare nello scrigno prezioso dei ricordi che la scuola continua a custodire.