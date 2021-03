Pasti caldi per chi ha bisogno, Lions in campo in tutta la Sicilia

Pasti caldi per chi ha bisogno, Lions in campo in tutta la...

“Dove c’è un bisogno c’è il Lions”. Parte da qui l’iniziativa che oggi, 21 marzo, primo giorno di primavera, ha visto i Lions del distretto 108YB impegnati in una straordinaria raccolta di alimenti, nella distribuzione di buoni pasto e pasti caldi a cittadini bisognosi di ben settantatré città siciliane.

Si tratta della terza tappa di un progetto iniziato già nel mese di ottobre scorso che, in due occasioni, ha portato alla raccolta di oltre 55 tonnellate di prodotti e a servire oltre 22mila persone.

L’iniziativa, animata dallo slogan “Condividere il cibo è un atto d’amore”, si è concretizzata oggi mediante la distribuzione di buoni pasto e pasti caldi a cittadini bisognosi.

Da Giarre Riposto a Mazara del Vallo, da Agrigento a Palermo, da Acireale a Barcellona Pozzo di Gotto, sono stati tantissimi i soci degli 80 clubs che sono scesi in campo per regalare a migliaia di persone momenti di grande umanità e solidarietà.

“Sono emozionata per la riuscita dell’iniziativa – ha detto la responsabile e coordinatrice del progetto, Daniela Cannarozzo -, siamo riusciti a far felici tante persone, farle sentire meno sole. Certo siamo consapevoli che questo non risolverà i problemi in cui queste persone si trovano ma abbiamo dimostrato loro che non sono soli, che noi ci siamo con il cuore e con le nostre mani.

Nei prossimi giorni faremo un bilancio ma posso già dire che abbiamo raggiunto numeri incredibili grazie a tutti i soci e volontari che si sono spesi in questa prima giornata di primavera”.