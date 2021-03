“Adotta una vittima innocente di mafia”, iniziativa di una giovane agrigentina

“Adotta una vittima innocente di mafia, scrivi il suo nome in un manifesto e appendilo alla finestra”.

Accogliendo l’appello dell’associazione “Libera” questa mattina Gloria Spoto, 12 anni, abitante di Fontanelle e alunna dell’istituto Anna Frank, ha aderito alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.

Ha realizzato un cartellone commemorativo per ricordare Rosario Livatino e lo ha affisso nella villetta dedicata proprio al giudice canicattinese che diventerà Beato il prossimo mese di maggio. A sostenere l’iniziativa anche il comitato di Quartiere Fontanelle Insieme, presente per l’occasione con il presidente Vito Lauricella e una delegazione. Durante la breve cerimonia don Carmelo Petrone, ha proposto un momento di riflessione, seguito da un minuto di silenzio e di raccoglimento per ricordare tutte le vittime innocenti cadute per mano della criminalità organizzata.