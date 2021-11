Il 25 novembre prossimo i fiorai aderenti regaleranno “Un fiore SOSpeso” alle donne che si recherenno in uno dei loro negozi. L’iniziativa è di Federfiori-Confcommercio della provincia di Agrigento in collaborazione con l’Unione Induista Italiana. I fiorai aderenti all’iniziativa saranno riconoscibili attraverso una locandina affissa all’esterno del punto vendita.

Due gli obiettivi della campagna: lanciare un forte messaggio contro la violenza sulle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica sul difficile momento che stanno vivendo i fiorai italiani privati, causa Covid, delle tradizionali occasioni in cui i fiori non mancano mai. Federfiori e l’Unione Induista insieme, dunque, hanno scelto di dire no alla violenza con il piccolo gesto del dono, l’omaggio di un fiore per un fiore, simbolo per eccellenza di nonviolenza.