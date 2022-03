Una giornata speciale, vento in faccia ed adrenalina allo stato puro, il tutto grazie all’iniziativa promossa dal Lions Club CanicattìHost nello spiazzale del parcheggio Padre Gioacchino a Canicattì.

La manifestazione organizzata dal Lions Club Canicattì Host e Leo Club Canicattì Li Calzi con in testa Salvatore Testa e Pietro Di Naro. con la collaborazione dell’associazione Motor Life del presidente Rosario Farruggia, l’associazione Pro Sport Ravanusa del presidente Giancarlo La Greca e con il patrocinio del Comune di Canicattì, della delegazione Regionale della FISDIR e quella del Comitato Regionale dell’ACSI Sicila, il tutto sotto la super visione di Maurilio Vaccaro.

La mototerapia take away ha fatto tappa a Canicattì, portando una ventata di gioia ed emozioni a tanti ragazzi che per la prima volta salivano su una moto da cross, la loro gioia si vedeva nei propri occhi, giri per tutti ed alla fine regalini per tutti.

Soddisfazione da parte degli organizzatori che si sono resi disponibili a ripetere questo tipo di iniziative.