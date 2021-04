“Benvenuti ad Agrigento “Città teatro””

Nella mattinata di oggi 12 aprile 2021 sono stati presentati, in Videoconferenza, da parte dell’Associazione Culturale “IL CERCHIO” di Agrigento, nella qualità di Soggetto Attuatore e Gestore del Parco Letterario “Luigi Pirandello”, i Programmi di Visita per Adulti ed i Viaggi di Istruzione per il Triennio 2021-2023. Una sorta di Auspicio, rivolto a tutti, da parte dei Dirigenti e dei Collaboratori, nonchè dei simpatizzanti, ad essere nel prossimo futuro “Viaggiatori” del nostro Parco, con le Città ed i luoghi di riferimento, Un Augurio pertanto all’intero territorio che si mostra già avviato a riprendere le attività che possano facilitare l’accoglienza sia per i turisti che per i residenti.

Si tratta di programmi integrati consigliati e disponibili per i ragazzi e i docenti delle Scuole primarie e medie che prevedono la Visita di un giorno all’interno dell’orario scolastico antimeridiano o pomeridiano oppure di una intera giornata fruendo dei Viaggi Sentimentali quali prodotti principe della nostra Città Teatro. Ma anche vacanze itineranti e/o stanziali di tre, cinque e/o sette giorni per Tutti che porgono al Viaggiatore l’offerta di diventare vero Turista di una realtà ricca di Incanti, Storia, Cultura, Animazione, Bellezze, Paesaggi, Novità e relax in un scenario ed un clima irripetibili, perché molto singolari, fatti di odori, sapori, tradizioni, folklore, vedute, delicatezze, ecc., basandosi su realtà esistenti e preziose come le esperienze: di Via Atenea, del Centro Storico, della Valle dei Templi, anche con Visita notturna, del Giardino della Colimbetra, dei Belvedere, della Scala dei Saraceni, del Treno Letterario, delle Cene Letterarie, degli Incontri Culturali nello Spazio Temenos, dell’Eremo della Quisquina, della Farm Cultural Park di Favara, della Marina, di Passeggiate al Viale della Vittoria, o Balneari, di Girgenti del Teatro Andromeda, del Museo Etnoantropologico, con Concerti al Caffe Letterario, e Rappresntazioni nell’Anfiteatro Pirandello di Piazzale Caos per concludersi a Palermo e Monreale oppure a Taormina e Catania da dove si era anche arrivati.

Il Tutto naturalmente, anche per gli adulti provenienti dalle varie parti del mondo, sarà proposto secondo Norme e Leggi Vigenti alle Agenzie, ai Tour Operator fidelizzati ed interessati, ai Gruppi, alle Associazioni, ai Club Service, ecc.

I programmi si presentano in forma modular predisposti ma anche adattabili alle varie esigenze e/o richieste. Sono stati proposti, su brochure a colori, in forma cartacea, graficamente chiari e leggibili, con testi e fotografie. Pubblicati pure sul WEB sul sito del Parco www.parcoluigipirandello.it nonché sui Social. Una serie di proposte di VACANZA intesa come assenza del quotidiano ma tanto connotata dalla sensorialità secondo le varie Stagioni ed i vari Target.

Le prenotazioni si apriranno per correttezza secondo le disposizioni dei governi Nazionale, Regionale e degli Assessorati locali con servizi improntati sulla qualità e nel rispetto delle sinergie esisetnti e collaudate ma anche di quelle nuove.

Nella “Nuova Dimensione”, fortemente mirata al Turismo nei suoi variegati aspetti, il Sig. Sindaco Dott. Francesco Miccichè si è impegnato a far risistemare i Pannelli di “Benvenuti” in forma plurilingue nei principale punti di arrivo della Città come omaggio ed auspicio per tutti i Visitatori.