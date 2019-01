Inviare un fax nel 2019: vecchio o nuovo metodo?

Il 2019 appena iniziato è l’anno delle infinite novità tecnologiche che sono in arrivo e che, probabilmente, ci cambieranno la vita. Tra le tante novità, però, ci sono alcuni strumenti che fanno parte del nostro passato ma che continuano ad essere utilizzati nonostante gli anni trascorsi. È il caso del fax che è stato un vero protagonista indiscusso delle comunicazioni tra privati e tra aziende lungo diversi decenni e che, ancora oggi, è molto utilizzato.

Merito delle sue immense qualità che consentono agli utenti di ricevere ed inviare documenti in maniera molto semplice e sicura. Ancora oggi, dunque, il fax tradizionale è molto utilizzato soprattutto dai professionisti le cui aziende hanno ancora al loro interno la cara vecchia macchina da fax. Così come chi ha bisogno di inviare un documento ed ha bisogno di farlo in maniera piuttosto urgente, si reca presso una cartoleria vicina ed usufruisce di questo servizio intramontabile.

L’evoluzione digitale ha comunque interessato anche il fax visto che questo si è evoluto ed è oggi disponibile anche sul web. Il fax online è uno degli strumenti più utilizzati dai vari professionisti e dai privati, soprattutto perchè si tratta di un servizio molto semplice da utilizzare, sicuro e veloce.

Chi ha voglia di iniziare ad inviare fax online deve solo accedere al web e cercare uno dei servizi di fax online disponibili. Per cominciare occorre utilizzare un pc o qualsiasi tipo di dispositivo elettronico connesso alla rete ed uno scanner che consenta di digitalizzare i documenti da spedire. L’invio di fax telematici è preferibile rispetto al servizio tradizionale in quanto si abbattono tutti gli oneri di acquisto dell’apparecchiatura necessaria per la propria abitazione, studio, ditta etc.

Col fax online, inoltre, non si deve sostenere alcuna spesa di investimento iniziale derivante dall’hardware necessario e della sua manutenzione. Il fax telematico non necessita di alcuna linea telefonica, a differenza di quello analogico; inoltre, i tempi di invio/ricezione fax sono ridotti. Sul tema della sicurezza, poi, il fax online è veramente al top visto che questo servizio protegge i documenti in entrata ed in uscita con la crittografia, tenendo alla larga hacker e malintenzionati vari.

I professionisti che sono spesso in giro per lavoro amano questo genere di servizio perchè è disponibile anche via smartphone, attraverso l’utilizzo delle app dedicate. In questo modo tutti possono inviare e ricevere documenti in qualsiasi momento della giornata. Il fax online ha poi valore legale. In questo modo chi invia un documento tramite questo canale non deve presentare ulteriori prove di trasmissione, anche se deve accertarsi della ricezione da parte del numero del destinatario. Il costo per l’invio mensile di fax è di circa 15 euro al mese. Si tratta di una cifra davvero esigua se si considerano gli aspetti che consentono un netto risparmio rispetto al passato.