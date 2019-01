Il Libero Consorzio appalta lavori di manutenzione straordinaria per le strade provinciali per oltre un milione e seicentomila euro

Lavori di manutenzione straordinaria, in tre lotti, per un importo complessivo di 1.608.000 euro, saranno appaltati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Si tratta di un unico bando di gara mediante procedura aperta, che prevede una tornata di 3 gare da espletare tramite piattaforma telematica.

I lavori riguardano l’Accordo Quadro Annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP. nn. 01a-01b-01c-02b-17a-17c-18-19a-19c etc.; Ex Consortili 26-27-31-33-36-37-38-40-41-42-43-44-45; Ex Regionali 21-22-24 tratto 1 e 2 e 25; Non Classificate 06-11-21-22-23 ricadenti nella zona “Centro Nord” della provincia di Agrigento per un importo complessivo dell’appalto di 543.000 euro.

L’altro appalto riguarda l’Accordo Quadro Annuale con un solo Operatore Economico per i lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP. nn. 31-35A e B-36-39-40-43-47-49-54-69-70-76-88; Non Classificate nn. 01-09-15-24; S.P.C. nn. 02-03-04-07-08-09-11-12-13-14-15-19-20; S.P.R. n. 10, ricadenti nella zona Ovest della provincia per un importo di 535.000 euro.

L’ultima tornata è relativa all’Accordo Quadro Annuale con un solo Operatore Economico per i lavori di manutenzione straordinaria sulle S.P. n. 78 – S.P.R. n. 60 e S.P.C. n. 73 ricadenti nella zona Est per un importo di 530.000,00 euro.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per le ore 12:00 del 7 febbraio 2019, mentre la data dell’apertura delle offerte avverrà il giorno 11 febbraio alle ore 9:00. L’apertura delle offerte avrà luogo presso la Sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio, in Via Acrone al n.27 ad Agrigento. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale della consegna dei lavori.

La procedura di gara è gestita integralmente in modalità telematica e dunque verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.