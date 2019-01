Siculiana, il sindaco Lauricella: affidati i lavori per la viabilità e la manutenzione di strade e strutture pubbliche

Continua incessante l’attività dell’Amministrazione comunale di Siculiana, guidata dal Sindaco Leonardo Lauricella, sul versante dell’affidamento dei lavori pubblici.

Tanti gli interventi calendarizzati che riguardano: la manutenzione delle strade interne ed esterne per un importo circa 100.000,00 Euro, i lavori per lo sgombero e la messa in sicurezza della viabilità in c.da Cantamatino per Euro 17.997,00, l’illuminazione del campo di calcetto Euro 5.108,75 e gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali scuola G. Verga plesso Don Bosco per un importo di Euro 10.084,75

Si tratta di procedure concluse ed affidate pronte a partire già dalla prossime settimana.

Il Sindaco, Lauricella, ha così commentato: “grazie ad un lavoro di squadra che ha coinvolto l’Ufficio tecnico ed i miei Assessori comunali riusciremo a far partire, a breve, degli interventi che riguarderanno le strade, gli edifici scolastici e l’illuminazione del campetto di calcio comunale. I lavori inizieranno già la prossima settimana e miglioreranno, certamente, la viabilità del nostro paese, la sicurezza delle scuole e la fruizione del campetto di calcio.”