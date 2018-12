Si conclude al Liceo Politi la settimana della creatività

Oggi, 20 Dicembre, a partire dalle ore 08,30, nella corte esterna del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Politi” di Agrigento, in via Acrone, in occasione dell’assemblea d’Istituto degli studenti, si terrà la giornata conclusiva della prima edizione della “settimana della creatività” che, dallo scorso venerdì, ha impegnato tutti gli studenti in momenti laboratoriali che ne valorizzassero la libera espressività, nelle molteplici forme che l’espressione artistica può assumere.

Le attività, quotidianamente, hanno riguardato temi (la violenza contro le donne; mafia e legalità; razzismo e multiculturalità; maternità surrogata) di forte impegno sociale, che gli studenti hanno trattato assieme ai loro docenti in modo trasversale e pluridisciplinare. Una palestra di competenze di cittadinanza, dunque, obiettivo prioritario di qualunque percorso formativo affinché ciascuno studente acquisisca capacità di partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità, maturando consapevolezza civica. Non a caso l’iniziativa, che si distingue per l’originalità e l’innovatività della sua impostazione didattica, culminerà con un’attività assembleare che favorirà il confronto critico e costruttivo sull’esperienza.

Poiché, inoltre, le variegate ed entusiasmanti attività tenutesi durante la settimana, hanno consentito agli studenti di dare saggio di talenti singolari e persino insospettabili, domani, alcuni di loro, al fine di sensibilizzare sui temi affrontati, attraverso la libera espressione corporea eseguiranno un flashmob conclusivo.

Nel corso della mattinata, inoltre, numerose saranno le performance musicali e teatrali, frutto delle attività laboratoriali organizzate dall’Istituto e curate da alcuni docenti con l’apporto creativo degli stessi studenti: ensemble polifonici, coro, laboratorio teatrale in lingua inglese, esecuzioni musicali individuali.