SS 640, Firetto incontra l’assessore Falcone

Per iniziativa del sindaco Lillo Firetto nella tarda mattinata di oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha incontrato in Comune ad Agrigento, gli amministratori di alcuni comuni i cui territori sono toccati dalla SS 640.

Tema dell’incontro le preoccupazioni dei sindaci per la grave crisi economica che ha colpito la CMC l’azienda in questi anni impegnata nei lavori per il raddoppio dell’importante arteria di collegamento tra Agrigento e Caltanissetta ma anche nell’ammodernamento della statale Agrigento-Palermo, con la conseguente sospensione dei lavori e il quasi isolamento della città dei templi .

All’incontro erano presenti gli amministratori dei Comuni di Caltanissetta, Grotte e Favara oltre che il sindaco di Agrigento. L’assessore Falcone nel precisare che la Regione Siciliana da tempo sta monitorando la situazione, ha dato appuntamento al prossimo 28 dicembre, giorno in cui si saprà se, grazie ad un passo indietro della CMC, potrà subentrare nei lavori direttamente l’azienda partner e quindi portare a termine l’ultimo lotto dei lavori in provincia di Caltanissetta per il completamento della “640”.