L’Akragas batte la Gattopardo, Puccio rimedia 15 punti sulla fronte

L’Akragas fa suo il derby contro la Gattopardo. 3-0 il risultato finale maturato grazie alle reti di Santangelo, Settecase e Falsone. Un successo che non sposta gli equilibri nelle prime posizioni della classifica considerato che, in pratica, le prime cinque hanno vinto le loro rispettive partite.

LA CRONACA

Dopo pochi minuti di studio, a 6′ l’Akragas va subito vicino al gol con Falsone che di testa, da pochi passi, sfiora il palo.

Al 10′ é la gattopardo a far scorrere i brividi sulla schiena dei tifosi, la conclusione del capitano Minio sfiora di poco l’incrocio dei pali con Casella che osserva il pallone terminare fuori.

L’Akragas insiste nella ricerca del vantaggio, al 15′ il tiro di Cimino finisce al lato. Al 27′ i biancazzurri impegnano per la prima volta seriamente il portiere Ndiaie, Falsone dalla distanza costringe l’estremo difensore al miracolo per togliere la sfera dall’incrocio dei pali.

Al 33′ Settecase supera con un tunnel il portiere in uscita e da posizione defilata colpisce il palo a porta sguarnita.

Al 40′ arriva il vantaggio dei padroni di casa. La Rocca lancia nella terra di nessuno dove si fionda come in falco Santangelo che supera il portiere in uscita con un pallonetto.

Al 44′ Touray dalla distanza sfiora il palo. Un minuto dopo lo scontro tra Musa e Puccio con quest’ultimo costretto ad uscire in barella e trasportato in ospedale con una profonda ferita alla fronte.



Nella ripresa, al 4’ L’arbitro assegna un calcio di rigore all’Akragas con fallo subito da Moussa. Dal dischetto Settecase non sbaglia.

Una tegola in più per la Gattopardo che rimane in 10 per l’espulsione di Vitello per proteste

La 30’ tocca a Falsone cercare la rete ma il suo tiro si infrange sulla parte alta della traversa

L’attaccante biancazzurro si riscatterà all’80 quando conclude una lunga azione dell’Akragas per la rete che vale il tre a zero.

Ecco i risultati della giornata

Albatros Fair Play – Don Bosco Partinico 5-1

Balestrate – Vis Borgo Nuovo 4-1

Casteltermini – Libertas 2010 3-0

Cinque Torri Trapani – Kamarat 4-1

Don Carlo Misilmeri – Vallelunga 4-1

Monreale – Oratorio S. Ciro e Giorgio 1-2

Olimpica Akragas – Football Club Gattopardo 3-0

Salemi 1930 – Villabate 5-1



Classifica



Salemi 1930 35

Oratorio S. Ciro e Giorgio 35

Don Carlo Misilmeri 32

Monreale 29

Casteltermini 29

Olimpica Akragas 26^

Albatros Fair Play 23

Cinque Torri Trapani 22

Vallelunga 21

Don Bosco Partinico 18

Balestrate 18

Villabate 14^

Football Club Gattopardo 13

Libertas 2010 13

Kamarat 12

Vis Borgo Nuovo 3



^Un punto di penalizzazione



Prossimo turno – 06/01/19



Albatros Fair Play – Kamarat

Balestrate – Libertas 2010

Cinque Torri Trapani – Villabate

Don Carlo Misilmeri – Don Bosco Partinico

Football Club Gattopardo – Oratorio S. Ciro e Giorgio

Monreale – Vallelunga

Olimpica Akragas – Casteltermini

Salemi 1930 – Vis Borgo Nuovo